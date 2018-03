Професор по космология "откри" планетата Марс (снимки)

Професор по космология от Южна Африка заяви, че е намерил "загадъчен" обект, за голямо астрономическо откритие, но това се оказа добре известната на всички Червена планета. Човекът всъщност е гледал Марс.



Обикновено този вид глупости остават скрити, погребани и незабавно забравени, но за лош късмет за космолога от Университета в Кейптаун Питър Дънси (Peter Dunsby), той публикува смешната си грешка на The Astronomers Telegram (ATel) - онлайн инструмент, който позволява на астрономите бързо да споделят и обсъждат откритията си, разказва ScienceAlert, цитира nauka.offnews.bg.



Както обяснява Дънси при първото съобщение, на 20 март открива изключително ярък транзиент в нощното небе - астрономически обект или феномен, до Тройната мъглявина и мъглявината "Лагуна", което не е било там на 8 март. Изследователят иска от колегите си да разкажат за естеството на обекта (което всъщност беше Марс).



Обектът е толкова светъл, че Дънси решава, че може би току-що е открил нещо невероятно и вероятно никога невиждано досега в нощното небе - затова решава да го изстреля в астрономическия свят.



За откритието на 20 март между 1:00 ч. и 3:45 ч. UT Дънси използва 80 мм рефракторен телескоп. "Обектът бе видим през цялото време на наблюденията и не е бил видим, когато същото поле е наблюдавано преди това (08 март 2018 г.)", пише Дънси.



Може да се почувства вълнението на астронома към края на съобщението, като заключава: "Оптичният транзиент е най-ярката звезда на полето. Силно се препоръчват допълнителни наблюдения, за да се установи естеството на този много ярък оптичен транзиент".



В някакъв момент, след 40 минути по-късно самият учен осъзнава, че не е първият, който е забелязал много яркия обект. Той разпознава Червената планета. Разбира грешката си и се извинява, че отвлича вниманието на другите изследователи:



"Обектът, съобщен в Atel 11448, е идентифициран като Марс. Искрените ми извинения за по-ранния доклад и неудобството, което причини".



A journey of astronomical discovery in two acts. pic.twitter.com/kO0Qn7Uxqz