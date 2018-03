Пожар пламна по време на снимките на филм с Брус Уилис, загина пожарникар

Пожарникар от Ню Йорк загина в пламъците, обхванали снимачната площадка на филм на режисьора Едуард Нортън в сграда в Харлем, предаде Асошиейтед прес.



Огънят пламнал около 23 часа през нощта в сутерена на зданието на "Сейнт Никълъс авеню". Властите съобщиха, че най-малко още един човек е пострадал и е отведен в болница в района. Не е ясно дали това отново е пожарникар.



"Това е ужасна нощ. Загубихме пожарникар от Ню Йорк", написа в Туитър Ерик Филипс, говорител на кмета на града Бил де Блазио.



По информация на различни медии, пожарът е избухнал на снимачната площадка на филма "Motherless Brooklyn" с Брус Уилис, Уилям Дефо и Алек Болдуин.

#RIP Firefighter Michael Davidson, 37. He was a nozzle man, on the front line fighting fires. Leaves behind a wife & 4 children.

He died tonight fighting a fire in a building where #EdNorton was filming the #MotherlessBrooklyn movie. LATEST from #Harlem @CBSNewYork pic.twitter.com/zJWGCf1ahI