Заловиха трима дрогирани зад волана

Трима души, шофирали след употреба на наркотични вещества са задържани, съобщават от ОД на МВР-Стара Загора.



На 21.03. в РУ - Гълъбово е образувано досъдебно производство срещу 16-годишно момче от гр. Харманли, затова че на 20.03. около 21.40 ч. в с. Обручище, общ. Гълъбово, е управлявало лек автомобил "Опел Тигра", след употреба на наркотично вещество - метамфетамин.

На 21.03. във Второ РУ – Стара Загора е образувано бързо производство срещу 21-годишен мъж от града, затова че на същата дата, около 13:00 ч., в гр. Стара Загора, по ул. "Ивайло", е управлявал лек автомобил "Фолксваген Пасат", след употреба на наркотично вещество - метамфетамин, установено с техническо средство.

На 21.03. във Второ РУ – Стара Загора е образувано бързо производство и срещу 34-годишен мъж от града, затова че на същата дата, около 18.10 ч., в гр. Стара Загора, по ул. "Армейска", е управлявал лек автомобил "Мерцедес", след употреба на наркотично вещество - амфетамин, установено с техническо средство.

Тримата водачи са задържани за срок до 24 часа.

