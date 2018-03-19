Любомир Коларов: Путин напипа онова, което вълнува руснаците

Владимир Путин е напипал онова, което вълнува руснаците - чест, достойнство и самостоятелност. Това каза Любомир Коларов, председател на "Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски" в предаването "Лице в лице" по БТВ.



Той посочи, че след разпада на Съветския съюз в страната настъпиха катаклизми, които доведоха до упадък на икономиката и ценностите. „Руснаците се почувстваха слаби, нещастни и омерзени. И дойде Путин и спря това”, коментира той.

Коларов посочи, че той е направил впечатляваш ход с това, че е спрял приватизацията в страната и е укрепил някои държавни сектори. Липсата на опозиционера Алексей Навални на изборите според него не е от особено значение. По думите му той не е можел да повлияе на резултатите и най-много би могъл да вземе 5-10% от вота.

Случаят със Сергей Скрипал не се е отразил на изборите, смята анализатора. „Сега е удобно да ударим руснаците, че убили един човечец. Чудят се за какво да се хванат”, добави Коларов.