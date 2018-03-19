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Любомир Коларов: Путин напипа онова, което вълнува руснаците

19.03.2018 | 18:08
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Владимир Путин е напипал онова, което вълнува руснаците - чест, достойнство и самостоятелност. Това каза Любомир Коларов, председател на "Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски" в предаването "Лице в лице" по БТВ.

Той посочи, че след разпада на Съветския съюз в страната настъпиха катаклизми, които доведоха до упадък на икономиката и ценностите. „Руснаците се почувстваха слаби, нещастни и омерзени. И дойде Путин и спря това”, коментира той.

Коларов посочи, че той е направил впечатляваш ход с това, че е спрял приватизацията в страната и е укрепил някои държавни сектори. Липсата на опозиционера Алексей Навални на изборите според него не е от особено значение. По думите му той не е можел да повлияе на резултатите и най-много би могъл да вземе 5-10% от вота.

Случаят със Сергей Скрипал не се е отразил на изборите, смята анализатора. „Сега е удобно да ударим руснаците, че убили един човечец. Чудят се за какво да се хванат”, добави Коларов.

Сергей Скрипал президентски избори Владимир Путин Русия
15
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Коментари
Коментари (15)
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Българин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
12 отговор
19.03.2018 | 20:10

Българино имаш ли поне едно нещо във дома си руско , нямаш и това е правилно руски бракми никой не ще

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
11 отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
2
Радио 13 (гост)
10 отговор
19.03.2018 | 20:02

рубла - КАПУТ

Рейтинг:
 
1
Българин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
9 отговор
19.03.2018 | 20:03

Погледнете през прозорците си ,има ли поне една руска бракма от вън ,огледайте се във дома си имате ли поне една руска техника хохохохохохохохохохохохохохохохохохох

Рейтинг:
 
3
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
8 отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
3
БЪЛГАРИТЕ НИЩО НЕ СА ИЗБИРАЛИ (гост)
отговор
19.03.2018 | 19:42

МОДЕРАТОРСКИ ТРОЛЕ.ЗНАЕШ МНОГО ДОБРЕ ,ЧЕ ТАМ НИ НАБУТА ЕВРЕЙНА ПАСИ.РЕФЕРЕНДУН НЯМАШЕ .ЗАЩОТО ЗНАЕХА КАК ЩЕ ЗАВЪРШИ.СТРАХ.

Рейтинг:
 
2
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
7 отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
3
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
6 отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
3
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
5 отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
6
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
4 отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
6
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
3 отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
6
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
2 отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
5
А ТУК ТИКВАТА -КРАДЕЦ (гост)
1 отговор
19.03.2018 | 20:03

И ОСЪДЕНИЯ ПРЕСТЪПНИК ЦВЪКИ НИ ВОДЯТ КЪМ ДЪНОТО.

Рейтинг:
 
5
БЪЛГАРИТЕ НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР -НАТО и ЕС (гост)
отговор
19.03.2018 | 20:03

ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА

Рейтинг:
 
2
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
отговор
19.03.2018 | 20:03

ТОВА Е БЕЗРАБОТНИЯ ТРОЛ рубладжия ИБЕ СЕ ЗА рубли

Рейтинг:
 
5
 
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