Любомир Коларов: Путин напипа онова, което вълнува руснаците

Владимир Путин е напипал онова, което вълнува руснаците - чест, достойнство и самостоятелност. Това каза Любомир Коларов, председател на "Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски" в предаването "Лице в лице" по БТВ.
Той посочи, че след разпада на Съветския съюз в страната настъпиха катаклизми, които доведоха до упадък на икономиката и ценностите. „Руснаците се почувстваха слаби, нещастни и омерзени. И дойде Путин и спря това”, коментира той.
Коларов посочи, че той е направил впечатляваш ход с това, че е спрял приватизацията в страната и е укрепил някои държавни сектори. Липсата на опозиционера Алексей Навални на изборите според него не е от особено значение. По думите му той не е можел да повлияе на резултатите и най-много би могъл да вземе 5-10% от вота.
Случаят със Сергей Скрипал не се е отразил на изборите, смята анализатора. „Сега е удобно да ударим руснаците, че убили един човечец. Чудят се за какво да се хванат”, добави Коларов.
Българино имаш ли поне едно нещо във дома си руско , нямаш и това е правилно руски бракми никой не ще
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
рубла - КАПУТ
Погледнете през прозорците си ,има ли поне една руска бракма от вън ,огледайте се във дома си имате ли поне една руска техника хохохохохохохохохохохохохохохохохохох
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
МОДЕРАТОРСКИ ТРОЛЕ.ЗНАЕШ МНОГО ДОБРЕ ,ЧЕ ТАМ НИ НАБУТА ЕВРЕЙНА ПАСИ.РЕФЕРЕНДУН НЯМАШЕ .ЗАЩОТО ЗНАЕХА КАК ЩЕ ЗАВЪРШИ.СТРАХ.
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
И ОСЪДЕНИЯ ПРЕСТЪПНИК ЦВЪКИ НИ ВОДЯТ КЪМ ДЪНОТО.
ОЩЕ ЕДИН ДЪРТ ПРОДАЖЕН ПЕДЕРАСТ рубладжия УХ МАЙКА ТИ ДА ИБА БОКЛУК ЧЕРВЕН МАРШ ЗА СИБИР МАМА ТИ ДА ИБА СКАПАНА ПРОСТА
ТОВА Е БЕЗРАБОТНИЯ ТРОЛ рубладжия ИБЕ СЕ ЗА рубли