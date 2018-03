Поп звездата Риана нападна Снапчат заради обидна реклама на неин гръб и акциите на компанията претърпяха загуби в размер на 800 милиона долара, пише "Монитор".



В актуалната си реклама мобилното приложение дава опция на потребителите си – да изберат дали биха напляскали певицата от Барбадос или биха ударили бившата й изгора и колега – Крис Браун. 30-годишната красавица прие закачката като препратка към злополучната нощ през 2009 г., в която изпълнителят на Look Аt Me Now я преби жестоко.

„Сега, Снапчат, вече знаете, че не сте любимата ми апликация на пазара! Бих нарекла това невежество, но знам, че не сте чак толкова тъпи. Харчите пари да анимирате нещо, което веднага ще смути жертвите на домашно насилие и се подигравате с това. Засрамете се“, написа тя в профила си в Инстаграм.



Само преди няколко седмици риалити сензацията Кайли Дженър също допринесе за потъването на акциите на Снапчат. Нейно изказване, че не й харесва новият дизайн на приложението, донесе щети от над 1 милиард долара за компанията.