Плеяда от звезди идват за Aniventure Comic Con 2018

Те идват в София! Актрисата опълчила се на сър Антъни Хопкинс в продукцията на HBO „Западен свят“, актьорът разплакал милиони фенове на сериала “Игра на тронове” и един от малкото персонажи оцелели до осми сезон на най-популярната телевизионна продукция. Поп-културният феномен се завръща, за да срещне Изтока и Запада в едно от най-мащабните събития в България – Aniventure Comic Con на 15 и 16 септември.



Kristian Nairn (Hodor) изигра една от най-ключовите роли в превърналия се във феномен сериал „Игра на тронове“, излъчван по HBO. Добрият гигант, повтарящ ‚Ходор‘, чиято мисия беше разкрита в едва последните секунди на финалния епизод с негово участие идва за първи път у нас в рамките на Aniventure Comic Con.

Компания ще му правят Vladimir Furdik (Краля на Нощта) и Gemma Whelan, играеща ролята на Yara Greyjoy. И тримата ще отделят по няколко часа, за да раздават автографи и да се снимат с най-запалените фенове на сериала, а специалният панел с въпроси и отговори към тримата ще започне в 11:00 в събота (15.09.2018) на главната сцена.





Може би най-силното актьорско присъствие в рамките на събитието тази година ще бъде това на Angela Sarafyan, считана за една от най-уникалните актриси в Холивуд в момента. Родена е в Армения, но семейството се мести да живее в САЩ, когато Angela е едва четиригодишна. Освен от малкия екран, където играе редом до сър Антъни Хопкинс, Ед Харис и Танди Нютън в номинирания за награда „Еми“ и „Златен глобус“ сериал на HBO „Западен свят“, актрисата е добре позната и на феновете на Twilight. Angela Sarafyan играе в последния филм от сагата, редом до Rami Malek (Mr. Robot). Предишните роли са в „Имигрантът“ (The Immigrant) с Марион Котийяр и Хоакин Финикс, “Обещанието” (The Promise) с Крисчън Бейл и Оскър Айзък, както и „Параноя“ (Paranoia) с Харисън Форд и Гари Олдмън.

Аngela ще има собствен панел на главната сцена на Aniventure Comic Con в неделя (16.09.2018), както и срещи за автографи и снимки с фенове в рамките на събитието.



Освен актьорите, феновете на косплея ще видят и едно от най-големите имена в света на това изкуство. От далечна Япония, специално за Aniventure Comic Con, идва REIKA, Cosplay звезда, каквато родната публика до момента не е виждала. REIKA ще има собствен панел на главната сцена, както и собствена зона в Зала 2 на фестивала. Там всеки ще може да се срещне лично със звездата и да получи автограф или снимка за спомен.





Събитието няма да мине и без някои от най-популярните уебкомикс художници, като първите потвърдени имена са хитовите “Cyanide & Happiness” на Rob DenBleyker и “One of Those Days” на Yehuda Devir. За първи път фестивала ще има собствена комикс зона, обособена в новооткритата Зала 1.



На Aniventure Comic Con 2018 ще има и много гейминг, благодарение на Coca-Cola. Двата бранда ще си партнират за грандиозното събитие тази година, като обещават много изненади в зоните Gaming и Cosplay, както и срещи с едни от най-популярните български влогъри и инфлуенсъри.



Meet & Greet билетите влизат в продажба на 20.03.2018 точно в 10:00 часа, а редовните билети са вече в продажба на промоционални цени от 30 лева за целия уикенд. Деца до 7 години влизат безплатно, ако са придружени от родител, а за деца от 8 до 12 години (включително) цените на редовните билети са с 50% отстъпка.



За повече информация:



www.comiccon.bg

www.aniventure.net



Aniventure Comic Con се организира от НАКАМА и KEY Events & Communication LTD.