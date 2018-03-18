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Млад мъж е с опасност за живота след катастрофа край Велико Търново

18.03.2018 | 11:43
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© Булфото

30-годишен мъж от Троян пострада тежко при пътен инцидент край Велико Търново, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Произшествието е станало около 06.40 часа тази сутрин. По първоначална информация лек автомобил "Фолксваген Голф", управляван от 30-годишен мъж от град Троян, движейки се в посока към Велико Търново, малко след разклона за село Балван, е напуснал пътното плато и се е преобърнал в канавка. В резултат на това е пострадал водачът. Той е откаран във великотърновската болница с множество травми и с опасност за живота.

На местопроизшествието се извършва оглед. Причините са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

опасност за живота катастрофа Велико Търново
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