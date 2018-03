Лошото време в Лондон отмени десетки полети (видео)

Авиокомпаниите в Лондон са отменили десетки полети заради снеговалежите и силния вятър, връхлетели британската столица, предават местни медии.



На летище „Хийтроу“ са отменени полетите към континентална Европа и към Единбург, засегнати са и някои от полетите за Ню Йорк и Чикаго.

След относително топлото време тази седмица във Великобритания в събота се отбелязва рязко захлаждане. В много части на страната вали сняг и вятърът се е усилил. Температурите в Лондон паднаха до нула градуса. Очаква се снежна покривка от 5-10 см.

