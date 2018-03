ЕС може да въведе нов данък на американските технологични гиганти, опериращи в Европа

Американските технологични компании вероятно ще се наложи в крайна сметка да плащат милиарди долари за нови данъци в рамките на Европа, съобщава "Файненшъл Таймс", цитирайки план, обмислян от Европейската комисия, предаде БНР.



Според проектодоклада, с който разполага изданието, т.нар. "цифров данък" ще бъде определян по-скоро въз основа на приходите на компаниите, а не от техните печалби.



"Файненшъл Таймс" отбелязва, че данъкът вероятно ще бъде определен на ниво от 3% и ще се прилага за технологични компании с повече от 100 хиляди потребители в Европа, покривайки всичко - от рекламните приходи на гиганти като собственика на Google Inc. - Alphabet Inc. и Facebook Inc., до абонаментни такси за компании като Apple Inc. и Spotify AB.



Междувременно Франс прес предаде, че данъкът, който може да бъде обявен още следващата седмица на европейската среща на върха в Брюксел, се очаква да повиши приходите с около 5 млрд. евро годишно. Агенцията допълва, че "цифровият данък" вероятно ще бъде изправен пред твърда опозиция от страна на американските технологични мегакомпании, но трябва да се има предвид, че редица държави - членки на ЕС, като например Великобритания и Германия, се оплакват, че технологичните компании не плащат справедлив дял в европейските данъци.