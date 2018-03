Холандски милионер построи Ноевия ковчег

Много хора вярват, че краят на света ще настъпи съвсем скоро. Други смятат, че на човечеството му остават още няколко десетилетия. Една от теориите за края на света гласи, че вода ще залее цялото земно кълбо.



Холандският милионер Йохан Хуиберс вярва, че страната му ще бъде наводнена и решава да построи точно копие на Ноевия ковчег, описан в Библията, пише "Дарик".

Според древното писание ковчегът трябва да е 300 лакътя дълъг, 30 висок и 50 лакътя широк. Един лакът се изчислява на около 50 см.



Тази внушителна структура отнема 4 години на екипа на милионера. Днес огромната структура, с дължина от 137 метра, съхранява много видове животни, които са изработени реалистично от пластмаса, както и много предмети и данни за човешката история. Разбира се, на ковчега има и живи животни - зайци , катерици, коне, кенгуру. В ковчега има дори ресторант и два амфитеатъра, които реално могат да бъдат използвани за представления и концерти.



Съвременният Ноев ковчег е конструиран основно от метал, но външната му облицовка е от скандинавски бор. Съоръжението е направено с идеята да е музей, а не спасителен кораб при евентуално бедствие. Днес ковчегът вече е отворен за посетители.

The #Ark is working on a partition, so all visitors can enjoy their coffee or/and meal in a warm #restaurant! pic.twitter.com/KxVJWR08QB