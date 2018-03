Океаните се превръщат в мъртви зони

Учени от университета на Отаго в Нова Зеландия установиха, че глобалното затопляне може да доведе до катастрофално намаляване на разтворения кислород в морската вода. Геолози изследвали съдържанието на изотопи на урана в седименти, някои от които датират отпреди около 100 милиона години, на териториите на Англия и Италия. Това позволило да се прецени не само какво е било количеството кислород в древните океани, но и да се изяснят причините за намаляването му, съобщи Лента.



По време на т.нар. второ океанско аноксично събитие преди 94 милиона години голямо количество въглеродни съединения попаднали в океаните, като за това допринесло значителното съдържание на въглероден газ в атмосферата. Учените посочват, че сега концентрацията на парникови газове в резултат на човешката дейност е по-бърза и характерната за кредата степен на лишаване от кислород ще бъде достигната след стотици хиляди, а не след милиони години.

Още сега в световния океан възникват мъртви зони – области, в които водата съдържа съвсем малко кислород. Събрани от еколози от Швеция и САЩ данни сочат, че през последните няколко години броят на мъртвите зони е надхвърлил 400.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.