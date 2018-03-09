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Цветанов: България е част от силна и обединена Европа. Трябва заедно да показваме видимите политики (видео)

09.03.2018 | 09:25
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Днешният повод дава една много по-добра перспектива не само за България, но и за силна и обединена Европа. Всички знаем, че системните партии трябва да се борим срещу популизма в Европа. ЕНП е доказала, че може да се бори с проблемите и да ги решава.

Това каза зам,-председателят на ГЕРБ и председател на парламентарната група на партията Цветан Цветанов Цветан Генчев Цветанов е роден на 8 април 1965 г. в София. През 1987 ... към профила при откриването на инициативите на местно равнище за европейските избори през 2019 г. под мотото „Европа започва във Вашето село/град/регион“, които се организират заедно с ЕНП. "Трябва да показваме видимите резултати от това, което правим заедно. Не трябва да късаме връзките с избирателите. Точно за това ГЕРБ винаги се стреми да пказва добрите и успешни политики. Това, което правим винаги преди една предизборна капмания, е да не късаме и връзките с европейските лидери. Това дава много по-силен импулс да бъдем част от голямото европейско семейство. Трябва да водим диалог с хората, защото само така можем да постигнем всичко заедно", категоричен беше той.

"По време на една кампания трябва да обиколим всяко едно населено място, за да се срещнем с хората и да се запознаем с проблемите им. После не трябва да късаме връзките, а да продължим да работим заедно. Европа отпусна над 3 млрд. евро, които преобразиха българските общини. Това са пари, които накараха българските граждани да се чувстват част от силна и обединена Европа. В момента има много популизъм в Европа. Нашата цел, като председател на Съвета на ЕС, е интеграция на Западните Балкани, за да има сигурност не само в региона, а цяла Европа", разкри Цветанов.

"Искаме да правим политики и в сферата на културата, образованието. Работим много и с неправителствени организации. Искам да благодаря на всички, които участват в днешния форум. С него ще покажем, че България е част от силна и обединена Европа. Заедно сме много по-силни. Трябва да бъдем обединени. Не случайно мотото на българското председателство е "Съединението прави силата". Тук поставяме началото на кампанията за европейските избори през май 2019 година. Те ще бъдат генерална репетиция за местните избори през есента на 2019 година. Кметовете на ГЕРБ трябва да бъдат готови да защитават постигнатите резултати. ГЕРБ ще бъде силата, която ще гарантира успеха на България. ЕНП ще бъде силата, която ще гарантира успеха на Европа", завърши Цветанов.

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88
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Коментари (88)
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БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
88 отговор
09.03.2018 | 12:21

ВАШИЯ САЙТ Е ЛАЙНЯН И МИРИШЕ НА ГЕРБЕРСКА ПРЪДНЯ

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
87 отговор
09.03.2018 | 11:28

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
86 отговор
09.03.2018 | 11:28

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
85 отговор
09.03.2018 | 11:27

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

Рейтинг:
 
0
(гост)
84 отговор
09.03.2018 | 11:16

ГЕРБ Е НАЙ-ИЗВЕСТНА КАТО ПАРТИЯТА, КОЯТО ЧЕРВЕНИТЕ МЪРШИ БИХА ПРОДАЛИ И ДЕЦАТА СЕ ЗА ДА ОЧЕРНЯТ.

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
83 отговор
09.03.2018 | 11:14

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
82 отговор
09.03.2018 | 11:13

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
81 отговор
09.03.2018 | 11:13

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
80 отговор
09.03.2018 | 11:12

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

Рейтинг:
 
0
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ (гост)
79 отговор
09.03.2018 | 11:11

ГЕРБ Е НАЙ-ИЗВЕСТНА КАТО ПАРТИЯТА, КОЯТО ЧЕРВЕНИТЕ МЪРШИ БИХА ПРОДАЛИ И ДЕЦАТА СЕ ЗА ДА ОЧЕРНЯТ.

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
78 отговор
09.03.2018 | 11:11

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ КАРАТ ЗАПАДНИ МАШИНИ НЕ руски БРАКМИ (гост)
77 отговор
09.03.2018 | 11:11

ПОГЛЕДНЕТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ИМА ЛИ ПОНЕ ЕДНА руска БРАКМА ОТ ВЪН хохохохохохохохохоххохохохохохохохохохоИ ИМА ЛИ ЕДИН БЪЛГАРИН КОЙТО РАБОТИ ВЪВ КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохохохохохохохохоххохохохохохо

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