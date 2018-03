Влак с гориво и цистерна със солна киселина се удариха в Пенсилвания (видео)

Влак с дизелово гориво се удари с цистерна, превозваща солна киселина. Тежкият инцидент станал в щата Пенсилвания, съобщи Нова телевизия.

Сблъсъкът станал тази сутрин в окръг Вашингтон

Има 8 пострадали заради инцидента. Един ранен е приет в болница.

Жителите от околните къщи са евакуирани след произшествието.

По данни на американската пожарна цистерната е превозвала над 22 тона 36-процентен разтвор на киселината.

В момента на аварията във влака е имало двама души.

HAZMAT SCARE: Aerial footage shows the scene of a collision between a freight train and semi-trailer hauling hydrochloric acid in Centerville, Pennsylvania, with about a dozen homes evacuated and hazmat crews assessing an active leak on the ground. https://t.co/DYckIlfIce pic.twitter.com/iyHkYusEAI