Божидар Димитров учредява движението си "Кубрат" утре

Учредителният конгрес на Българското надпартийно движение "Кубрат" (БНСК) ще се проведе на 5 март, съобщиха от Боянски клуб за подкрепа на българската държавност и нация.
Учредителният конгрес на Българското надпартийно движение "Кубрат" (БНСК) под ръководството на проф. Божидар Димитров, арх. Миломир Богданов, д-р Костадин Георгиев - Калки, Христо Бойчев и ген. Стоимен Стоименов, с кандидат-членовете от национално отговорните академични среди, интелигенция, офицерство и професионалисти, с гости от Унгария и български политически и граждански организации, ще се проведе в понеделник, 5 март, от 14:00 часа във военния дом-паметник на ул. "Солунска" 21 в София.
От Боянския клуб заявяват категорична подкрепа към протеста на гражданите на Пловдив срещу ареста на българския лекар д-р Иван Димитров и настояват за незабавното му освобождаване, адв. Марин Марковски се включва в защитата на българския лекар.
БОЖИДАРЕ, ХВАНЕТЕ СЕ С РАДЕВ И ЦЯЛОТО ВИ НАДУПЕНО СОЦ ПОКОЛЕНИЕ И СЕ РАЗКАРАЙТЕ. ВИЕ ОСВЕН ДА СЕ ДУПИТЕ НАЛЯВО И НАДЯСНО ДРУГО НЕ МОЖЕТЕ. ВАШЕТО ПОКОЛЕНИЕ ОЩЕ СИ ВЯРВА ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е СЪВЕТСКА РЕПУБЛИКА.
БЪЛГАРИНО СКРИЙ ЗЛОБАТА И НЕНАВИСТТА СИ ПОНЕ КОГАТО СПИШ. ЗАКОПА СИ ПРОГРЕСА НАДЪЛБОКО - ПОКЪЛВАНЕ НЯМА
Не ме трий - опровергай ме!
Божидар Димитров утре да иде да хване приятеля си Байуй за УЯ и да го разведа по жълтите павета.
Посланието бе до седмия цървул! Прощавай,шестак!
Ей,цървулко - USA и GB са бомбардирали София щото Борис трети им е обявил война-а не заради Божо Димитров! Докога ще лъжете,джендери?! Отвратихте и патриарх Кирил и това за вас е само повод за гордост! Нали?
ЗАЩОТО НЯКОЙ ТЪПАК КАТО БОЖО ИМ Е ОБЯВИЛ ВОЙНА
хванете се с радев и вървете при живков, България вместо да върви напред гледа лудостите на изкукали дъртаци от нрб
Поредният болшевишки гад, който твърди, че траките т.е. българите били изчезнали и претопени. Мазен болшевишки масон.
ЕТО ЗАРАДИ ТАКИВА БОКЛУЦИ НАВРЕМЕТО БРИТАНИЯ И САЩ СА БОМБАРДИРАЛИ СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ НОРМАЛНА СТРАНА КОГАТО И ВСИЧКИ ТОТАЛИТАРНИ ПРОДУКТИ ОТИДАТ В ГРОБИЩАТА.
Жалко, че ще останат само тъпаци като теб.
безроден мръсен лъжлив лаком безчестен тоталитарен лайнар
МОЖЕ БИ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ЛЪЖЕЦ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ