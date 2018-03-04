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Божидар Димитров учредява движението си "Кубрат" утре

04.03.2018 | 19:43
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© Булфото (архив)

Учредителният конгрес на Българското надпартийно движение "Кубрат" (БНСК) ще се проведе на 5 март, съобщиха от Боянски клуб за подкрепа на българската държавност и нация.

Учредителният конгрес на Българското надпартийно движение "Кубрат" (БНСК) под ръководството на проф. Божидар Димитров, арх. Миломир Богданов, д-р Костадин Георгиев - Калки, Христо Бойчев и ген. Стоимен Стоименов, с кандидат-членовете от национално отговорните академични среди, интелигенция, офицерство и професионалисти, с гости от Унгария и български политически и граждански организации, ще се проведе в понеделник, 5 март, от 14:00 часа във военния дом-паметник на ул. "Солунска" 21 в София.

От Боянския клуб заявяват категорична подкрепа към протеста на гражданите на Пловдив срещу ареста на българския лекар д-р Иван Димитров и настояват за незабавното му освобождаване, адв. Марин Марковски се включва в защитата на българския лекар.

Божидар Димитров нова партия учредяване
17
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Коментари
Коментари (17)
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(гост)
15 отговор
04.03.2018 | 23:41

БОЖИДАРЕ, ХВАНЕТЕ СЕ С РАДЕВ И ЦЯЛОТО ВИ НАДУПЕНО СОЦ ПОКОЛЕНИЕ И СЕ РАЗКАРАЙТЕ. ВИЕ ОСВЕН ДА СЕ ДУПИТЕ НАЛЯВО И НАДЯСНО ДРУГО НЕ МОЖЕТЕ. ВАШЕТО ПОКОЛЕНИЕ ОЩЕ СИ ВЯРВА ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е СЪВЕТСКА РЕПУБЛИКА.

Рейтинг:
 
6
КОНСУМАТОР НА НОВИНИТЕ (гост)
14 отговор
04.03.2018 | 22:32

БЪЛГАРИНО СКРИЙ ЗЛОБАТА И НЕНАВИСТТА СИ ПОНЕ КОГАТО СПИШ. ЗАКОПА СИ ПРОГРЕСА НАДЪЛБОКО - ПОКЪЛВАНЕ НЯМА

Рейтинг:
 
1
До 7 (гост)
13 отговор
04.03.2018 | 22:27

Не ме трий - опровергай ме!

Рейтинг:
 
2
(гост)
12 отговор
04.03.2018 | 23:41

Божидар Димитров утре да иде да хване приятеля си Байуй за УЯ и да го разведа по жълтите павета.

Рейтинг:
 
3
Пардон! (гост)
11 отговор
04.03.2018 | 22:33

Посланието бе до седмия цървул! Прощавай,шестак!

Рейтинг:
 
1
До цървул номер 6 (гост)
10 отговор
04.03.2018 | 23:23

Ей,цървулко - USA и GB са бомбардирали София щото Борис трети им е обявил война-а не заради Божо Димитров! Докога ще лъжете,джендери?! Отвратихте и патриарх Кирил и това за вас е само повод за гордост! Нали?

Рейтинг:
 
4
(гост)
отговор
04.03.2018 | 22:33

ЗАЩОТО НЯКОЙ ТЪПАК КАТО БОЖО ИМ Е ОБЯВИЛ ВОЙНА

Рейтинг:
 
1
(гост)
9 отговор
04.03.2018 | 22:33

хванете се с радев и вървете при живков, България вместо да върви напред гледа лудостите на изкукали дъртаци от нрб

Рейтинг:
 
8
Умник Гюро (гост)
8 отговор
04.03.2018 | 22:33

Поредният болшевишки гад, който твърди, че траките т.е. българите били изчезнали и претопени. Мазен болшевишки масон.

Рейтинг:
 
7
(гост)
7 отговор
04.03.2018 | 22:33

ЕТО ЗАРАДИ ТАКИВА БОКЛУЦИ НАВРЕМЕТО БРИТАНИЯ И САЩ СА БОМБАРДИРАЛИ СОФИЯ

Рейтинг:
 
6
(гост)
6 отговор
04.03.2018 | 22:33

БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ НОРМАЛНА СТРАНА КОГАТО И ВСИЧКИ ТОТАЛИТАРНИ ПРОДУКТИ ОТИДАТ В ГРОБИЩАТА.

Рейтинг:
 
4
(гост)
отговор
04.03.2018 | 22:33

Жалко, че ще останат само тъпаци като теб.

Рейтинг:
 
4
(гост)
5 отговор
04.03.2018 | 22:33

безроден мръсен лъжлив лаком безчестен тоталитарен лайнар

Рейтинг:
 
5
(гост)
4 отговор
04.03.2018 | 22:33

МОЖЕ БИ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ЛЪЖЕЦ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Рейтинг:
 
6
1 2
 
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