Божидар Димитров учредява движението си "Кубрат" утре

Учредителният конгрес на Българското надпартийно движение "Кубрат" (БНСК) ще се проведе на 5 март, съобщиха от Боянски клуб за подкрепа на българската държавност и нация.



Учредителният конгрес на Българското надпартийно движение "Кубрат" (БНСК) под ръководството на проф. Божидар Димитров, арх. Миломир Богданов, д-р Костадин Георгиев - Калки, Христо Бойчев и ген. Стоимен Стоименов, с кандидат-членовете от национално отговорните академични среди, интелигенция, офицерство и професионалисти, с гости от Унгария и български политически и граждански организации, ще се проведе в понеделник, 5 март, от 14:00 часа във военния дом-паметник на ул. "Солунска" 21 в София.

От Боянския клуб заявяват категорична подкрепа към протеста на гражданите на Пловдив срещу ареста на българския лекар д-р Иван Димитров и настояват за незабавното му освобождаване, адв. Марин Марковски се включва в защитата на българския лекар.