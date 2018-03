Владимир Путин поздрави българите с празника

Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, ... към профила отправи поздравление до българския си колега Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш ... към профила и българския народ по случай 140-годишнината от Освобождението, предаде БТВ.



„В тези дни си спомняме за подвизите на руските воини и българските опълченци, сражавали се рамо до рамо на Шипка и край Плевен. Благодарение на тяхното мъжество, издръжливост и самоотверженост беше възстановена древната българска държавност“, пише Путин.



Той пожелава на българите благополучие и изразява увереност, че „общите исторически традиции, здравите връзки на дружба и взаимопомощ, културната и духовна близост и занапред ще са надеждна основа за развитие на многопластово сътрудничество между нашите страни“.

Congratulations to Bulgaria's President Rumen Radev on the 140th anniversary of the liberation from Ottoman oppression https://t.co/SisdJ9F1K6