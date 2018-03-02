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Вижте къде е ограничено движението на тирове

02.03.2018 | 21:41
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© Булфото (архив)

В област Велико Търново се ограничава движението за МПС над 12 т по път I-5 Велико Търново - Русе, път I-3 Плевен - Бяла, път I-4 Ловеч - В. Търново и през Прохода на Република, съобщи пресцентърът на Агенция "Пътна инфраструктура".

В област Ловеч се ограничава движението за МПС над 12 т по път I-3 Ябланица - Плевен - Бяла и път I-4 п.в. Коритна - В. Търново

В област Плевен се ограничава движението за МПС над 12 т по път I-3 Ябланица - Плевен - Бяла.

В област Търговище се ограничава движението за МПС над 12 т по по път I-4 Търговище - В. Търново в направление В. Търново.

В област Сливен се ограничава движението за МПС над 12 т по през "Котленски" проход.

В област Разград се ограничава движението за МПС над 12 т по път II-49 Разград - Търговище и по път III -204 Разград - Попово.

В област Шумен се ограничава движението за МПС над 12 т по път I-4 Шумен - Търговище в направлението Велико Търново.

тирове ограничено движение
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Веселин Василев (гост)
1 отговор
02.03.2018 | 22:05

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