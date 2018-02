Мексиканките масово се омъжват за дървета (снимка)

Мексиканки масово се омъжват за дървета с екологична цел, така че да ги защитят от изсичане, пише в. Метро".



Младоженците са по-скоро мълчаливи и не обичат празните разговори, но за сметка на това са много снажни и правят големи неща за планетата, пише "Монитор".

Снимки от масова венчавка с мексиканки младоженки в булчински рокли се появиха в социалните мрежи. Невестите бяха заснети как страстно целуват кората на дърветата, в случая огромни палми. Церемонията беше проведена в Сан Хасинто Амилпас в щата Оахака. Нейната цел беше да се спре незаконната сеч.

Около една трета от сушата в Мексико е покрита с гори и опазването им е голям проблем. Нелегалната сеч се извършва от криминални банди, които не се спират пред нищо.

Оахака е един от петте щата, най-силно засегнати от обезлесяването. Сватбите с дървета имат за цел да се фокусира вниманието върху този тежък екологичен проблем. Мъж също се венча с палма, която носеше булчински воал. Инициативата беше кръстена "Венчай се за дърво!".

Women in wedding dresses kiss a tree during a wedding between people and trees to raise awareness and respect to trees and to stop illegal logging in San Jacinto Amilpas, Mexico on Feb. 25. (VCG/Jorge Luis Plata) pic.twitter.com/6QO2RlubGk