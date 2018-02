Европа осъжда убийството на журналист в Словакия

ЕС и Съветът на Европа осъдиха днес убийството в Словакия на журналиста Ян Куциак. Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс написа в Туитър, че е потресен от убийството на журналист в ЕС.



Няма демокрация, способна да оцелее без свободен печат, затова журналистите заслужават уважение и защита. Необходимо е правосъдието да възтържествува, добавя Тимерманс.

Председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Мишел Николети отбеляза, че това е поредният подобен случай след атентата в Малта срещу журналиста Дафне Галиция миналата година. Той призова в официално изявление словашките власти бързо да разследват това потресаващо събитие. Свободата на медиите е в основата на демокрацията и ценност, която следва да бъде пазена от всеки, добавя Николети.

Вицепремиерът Екатерина Захариева Екатерина Захариева е заместник министър-председател по правосъдната реформа ... към профила , която води днешните заседания на Съвета на ЕС в Брюксел, написа в Туитър, че никой не трябва да бъде убиван за това, че върши работата си. Истинската демокрация не може да съществува без свободни медии. Необходимо е да се предприемат действия. Престъпленията трябва да бъдат наказвани, добавя вицепремиерът.

Deeply shocked by yet another murder of an investigative journalist in the EU. No one should be killed for doing his job. Real democracy cannot exist without free media. Actions must be taken. Crimes must be punished. Condolences to the loved ones of Ján Kuciak&Martina Kušnírová.