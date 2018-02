Селин Дион все още е влюбена в починалия си съпруг

Канадската звезда Селин Дион още живее с присъствието на съпруга си, дълго след като той напусна този свят.



Импресариото Рене Анжелил почина в началото на 2016-а на 73-годишна възраст след тежка борба с рак на гърлото, но носителката на „Грами“ още не го е превъзмогнала, пише "Монитор".

„Той е толкова жив, колкото и преди. Не е физически с нас, но живея с него, виждам го всеки ден в очите на децата ми“, изповяда се в австралийското тв шоу The Project тя.

49-годишната певица е категорична, че още е влюбена в Рене, не е готова да се среща с други мъже и може би никога няма да бъде. Изпълнителката на култовия хит My Heart Will Go On отбеляза почти 22 години щастлив семеен живот с Анжелил, от когото има трима сина – Рене-Шарл, Нелсън и Еди.