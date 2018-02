Путин изказа съболезнования на Тръмп за трагедията във Флорида (снимка)

Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, ... към профила изказа съболезнования на американския си колега Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на ... към профила във връзка с трагедията в училището в град Паркленд във Флорида, където 19-годишен юноша разстреля 17 души.



„Държавният глава на Русия предаде думи на искрено съчувствие и подкрепа на роднините и близките на загиналите, както и пожелания за бързо възстановяване на всички пострадали“, се казва в съобщение на сайта на Кремъл, пише "Монитор".

По-рано инцидентът бе коментиран и от представители на руското посолство в САЩ. „Шокирани сме от стрелбата в училището във Флорида. Скърбим заедно с хората, загубили свои близки, и желаем бързо оздравяване на ранените“, написаха от дипломатите на страницата на мисията в Twitter.

Vladimir Putin has sent his condolences to Donald Trump in the wake of the tragedy at a school in Parkland, Florida