Ето на кого Николета Лозанова се обясни в любов

Има любов, която вдъхновява, такава, която изпепелява, но нашата любов @niki_mihaylov13 заслужава “Оскар”! Издържа на времето, на провокациите, на предизвикателствата...на егото ни! Happy Valentine’s Day, My All! #loveyou

