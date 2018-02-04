Харесайте facebook страницата ни

Топлоподаването в кварталите "Гео Милев", "Слатина" и "Яворов" ще бъде възстановено малко след полунощ

04.02.2018 | 18:33
2447
по-малки букви по-големи букви Разпечатай
© Булфото

Топлоподаването в кварталите "Гео Милев", "Слатина" и "Яворов" ще бъде възстановено малко след полунощ. За това информират от "Топлофикация - София".

От топлофикационното дружество съобщават, че аварийните екипи работят без прекъсване. Оттам допълниха, че заварките на мястото на аварията ще бъдат приключени около полунощ, което означава, че в малките часове на утрешния ден топлоподаването ще бъде възстановено.

От "Топлофикация - София" увериха, че аварията ще бъде отстранена далеч преди 48-часовия срок. В момента поради авария на главен топлопровод временно е прекъснато топлоподаването в части от кварталите "Гео Милев", "Слатина" и "Яворов" в карето между улиците: бул. "Шипченски проход", ул. "Коста Лулчев", ул. "Гео Милев", ул. "Слатина"; както и между улици: ул. "Калиманци", ул. "Иларион Драгостинов", ул. "Атанас Узунов", ул. "Велчо Атанасов", ул. "Боян Магесник", бул. "Мадрид", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Мизия", ул. "Хан Омуртаг" и бул."Ситняково".

авария "Топлофикация-София" ЕАД топлоподаване "Гео Милев" "Слатина" булевард „Пейо Яворов” аварийни екипи
0
Добави коментар
Още по темата
Коментари
Коментари (0)
Коментирай
 
Добави Коментар
Топ видеа
Общество
Димитър Главчев: Размерите на езика на омразата са застрашителни

Димитър Главчев: Размерите на езика на омразата са застрашителни 4.02.2018 | 18:02

Нешка Робева и Илиана Раева воюват през Фейсбук

Нешка Робева и Илиана Раева воюват през Фейсбук 4.02.2018 | 15:28

Драговитийският епископ Даниил е новият Видински митрополит (обновена+снимки)

Драговитийският епископ Даниил е новият Видински митрополит (обновена+снимки) 4.02.2018 | 11:25

6 години от наводнението в село Бисер (видео)

6 години от наводнението в село Бисер (видео) 4.02.2018 | 11:16

ЧЕЗ: Около 5 000 абонати в Западна България продължават да са без ток

ЧЕЗ: Около 5 000 абонати в Западна България продължават да са без ток 4.02.2018 | 10:57

Заради силния вятър в София няколко квартала са без парно и топла вода

Заради силния вятър в София няколко квартала са без парно и топла вода 4.02.2018 | 10:03

Силният вятър попречи на самолет да кацне на Летище София

Силният вятър попречи на самолет да кацне на Летище София 4.02.2018 | 09:30

4 февруари - Световен ден за борба с рака

4 февруари - Световен ден за борба с рака 4.02.2018 | 08:08

Митрополитите начело с патриарх Неофит ще изберат кой да оглави Видинската епархия

Митрополитите начело с патриарх Неофит ще изберат кой да оглави Видинската епархия 4.02.2018 | 07:13

За нас Контакти Реклама
Copyright Новини.Бг © 2011-2015 Sportal Media Group. Всички права запазени.
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Novini.bg, освен ако изрично е посочено друго.
България
Европредседателство 2018 / Политика / Икономика / Общество / Образование / Криминално / Съд и прокуратура / Времето
Свят
EU / Балкани / US / Близък изток / Анализи / Русия / Азия / Африка / Латинска Америка / Океания
Бизнес
Медия и реклама / Еврофондове / Пазари / Финанси / Земеделие / Tуризъм / Технологии / Автомобили
Развлечения
Музика / Филми / Мода / Игри / Пътувания / Любопитно / Култура / Астро
Шоу
Горещо / Клюки / 18+
Здраве
Лекарства / Болници / НЗОК / Болести
Ремонти
Ценови съветник / Вдъхновение за дома / Направи си сам / Съвети и препоръки / Интериорен справочник / Събития / Мебели / Клиентите говорят
Снимки
България / Свят / Бизнес / Развлечения / Шоу / Здраве / Ремонти
Видео
България / Свят / Бизнес / Развлечения / Шоу / Здраве / Ремонти
Профили
Личности / Компании
Мобилна версия