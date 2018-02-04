Топлоподаването в кварталите "Гео Милев", "Слатина" и "Яворов" ще бъде възстановено малко след полунощ. За това информират от "Топлофикация - София".



От топлофикационното дружество съобщават, че аварийните екипи работят без прекъсване. Оттам допълниха, че заварките на мястото на аварията ще бъдат приключени около полунощ, което означава, че в малките часове на утрешния ден топлоподаването ще бъде възстановено.

От "Топлофикация - София" увериха, че аварията ще бъде отстранена далеч преди 48-часовия срок. В момента поради авария на главен топлопровод временно е прекъснато топлоподаването в части от кварталите "Гео Милев", "Слатина" и "Яворов" в карето между улиците: бул. "Шипченски проход", ул. "Коста Лулчев", ул. "Гео Милев", ул. "Слатина"; както и между улици: ул. "Калиманци", ул. "Иларион Драгостинов", ул. "Атанас Узунов", ул. "Велчо Атанасов", ул. "Боян Магесник", бул. "Мадрид", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Мизия", ул. "Хан Омуртаг" и бул."Ситняково".