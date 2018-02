Научиха косатка да казва "здравей" (видео)

Изследователи научиха косатка да повтарят звуци, произнасяни от човек. Морският бозайник може да произнася звуци, подобни думи като "hello" ("здравей"), "bye-bye" ("довиждане"), "one" ("едно"), "two" ("две") и "three" ("три"), пише nauka.offnews.bg.



Резултатите на работата с животните са изложени в статия в списание Proceedings of the Royal Society B.



Някои животни могат успешно да имитират човешката реч. Най-добри имитатори, разбира се, са папагалите. Но в новото изследване биолозите обучиха на подобно поведение един неочакван бозайник - косатка (Orcinus orca). Една 14-годишна женска на име Уики от аквапарка Marineland (Антиб, Франция) се научи да произнася няколко думи на английски. Преди това тя се научава на командата "повторете това", което е използвано, между другото, за да научи как да започне да се пръска вода във въздуха по примера на друга косатка.



След това й давали да чуе различни звуци: пет гласа на други косатки и шест фрази, произнесени от треньора й. Във всички експерименти Уики отговаря, опитвайки се да копира онова, което чува. Понякога е стигала до 17 опита за повторение, но в четири случая тя успява да възпроизведе звуците, включително "hello" и "one, two, three". Авторите отбелязват, че повторението не означава, че животното разбира смисъла на изговорената дума, тъй като в рамките на този експеримент от косатката се изисквало само да повтаря.



В природата косатките живеят в малки сплотени групи, всяка от които има свой "диалект". Учените предполагат, че способността да се научават на нови звуци е ключово умение, което им позволява да общуват и взаимодействат помежду си.