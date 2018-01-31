Елена Йончева: Никога не съм искала оставката на Делян Добрев

Никога не съм искала оставката на Делян Добрев. Смятам, че е добре той да остане в парламента, за да може българският гражданин всеки ден да вижда как изглежда честното лице на ГЕРБ. Това каза пред журналисти в Народното събрание депутатът от БСП Елена Йончева.
„Това не е лична битка", категорична бе тя. "А опитът на Делян Добрев да отправя внушения по мой адрес няма да мине“, коментира тя.
„Ако някой има съмнение, че съм нарушила закона и журналистическата етика и морал е длъжен да внесе документи в съответните органи или в прокуратурата“, призова Елена Йончева.
Според Йончева Добрев е решил да не съобразява с решението на Конституционния съд, да не зачита законите. „Внесли сме сигнал с факти и документи в прокуратурата и очакваме да видим какъв ще бъде резултатът. Това не е моя лична битка с Делян Добрев. Не аз съм искала оставката му, поиска я премиерът Бойко Борисов, защото обществено достояние станаха силно смущаващи факти за Община Хасково“, заяви Елена Йончева.
„Делян Добрев сам внесе оставката си, защото смяташе, че по този начин ще се сниши, „бурята ще отмине“, обществото ще забрави и няма да има медиен натиск за всички схеми, които е направил в Община Хасково“, каза още тя.
ДЕЖУРНИТЕ ПЛАТЕНИ ГРОБАРСКИ ТРОЛОВЕ.
Този сайт явно е на ГЕРБ,защото хората,които се опитват да изразят мнението си за тях не биват допускани,ако това е демокрацията много жалко,затова ще сме на последно място по свободата на словото
ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ МИ Е ОДРАЛА КОЖАТА ГРОЗНА И ЗЛА ЧЕРВЕНА ВЕЩИЦА
Това мъж ли е или жена прилича ми на скопен дявол
грозна комунистическа лъжлива крадлооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
Това скопено животно кой ли си е намразил уя да го ибе хохохохохохоххохохохохохохохо
ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ МИ Е ОДРАЛА КОЖАТА ГРОЗНА И ЗЛА ЧЕРВЕНА ВЕЩИЦА
ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ МИ Е ОДРАЛА КОЖАТА ГРОЗНА И ЗЛА ЧЕРВЕНА ВЕЩИЦА
ХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХАА ХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ
ГРОЗНА ВЕЩИЦА комунистическа ВЪВ АДА ДА ГОРИ
Това е скопен вампир крадлив и лъжлив
ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ МИ Е ОДРАЛА КОЖАТА ГРОЗНА И ЗЛА ЧЕРВЕНА ВЕЩИЦА