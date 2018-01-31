Елена Йончева: Никога не съм искала оставката на Делян Добрев

Никога не съм искала оставката на Делян Добрев. Смятам, че е добре той да остане в парламента, за да може българският гражданин всеки ден да вижда как изглежда честното лице на ГЕРБ. Това каза пред журналисти в Народното събрание депутатът от БСП Елена Йончева.



„Това не е лична битка", категорична бе тя. "А опитът на Делян Добрев да отправя внушения по мой адрес няма да мине“, коментира тя.

„Ако някой има съмнение, че съм нарушила закона и журналистическата етика и морал е длъжен да внесе документи в съответните органи или в прокуратурата“, призова Елена Йончева.

Според Йончева Добрев е решил да не съобразява с решението на Конституционния съд, да не зачита законите. „Внесли сме сигнал с факти и документи в прокуратурата и очакваме да видим какъв ще бъде резултатът. Това не е моя лична битка с Делян Добрев. Не аз съм искала оставката му, поиска я премиерът Бойко Борисов, защото обществено достояние станаха силно смущаващи факти за Община Хасково“, заяви Елена Йончева.

„Делян Добрев сам внесе оставката си, защото смяташе, че по този начин ще се сниши, „бурята ще отмине“, обществото ще забрави и няма да има медиен натиск за всички схеми, които е направил в Община Хасково“, каза още тя.