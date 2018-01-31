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Елена Йончева: Никога не съм искала оставката на Делян Добрев

31.01.2018 | 11:35
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© Булфото

Никога не съм искала оставката на Делян Добрев. Смятам, че е добре той да остане в парламента, за да може българският гражданин всеки ден да вижда как изглежда честното лице на ГЕРБ. Това каза пред журналисти в Народното събрание депутатът от БСП Елена Йончева.

„Това не е лична битка", категорична бе тя. "А опитът на Делян Добрев да отправя внушения по мой адрес няма да мине“, коментира тя.

„Ако някой има съмнение, че съм нарушила закона и журналистическата етика и морал е длъжен да внесе документи в съответните органи или в прокуратурата“, призова Елена Йончева.

Според Йончева Добрев е решил да не съобразява с решението на Конституционния съд, да не зачита законите. „Внесли сме сигнал с факти и документи в прокуратурата и очакваме да видим какъв ще бъде резултатът. Това не е моя лична битка с Делян Добрев. Не аз съм искала оставката му, поиска я премиерът Бойко Борисов, защото обществено достояние станаха силно смущаващи факти за Община Хасково“, заяви Елена Йончева.

„Делян Добрев сам внесе оставката си, защото смяташе, че по този начин ще се сниши, „бурята ще отмине“, обществото ще забрави и няма да има медиен натиск за всички схеми, които е направил в Община Хасково“, каза още тя.

искане за оставка Елена Йончева Делян Добрев Конституционен съд Народно събрание БСП ГЕРБ Бойко Борисов
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Коментари
Коментари (34)
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РОСЕН ЗЛАТЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ, ИВО СИРАКОВ (гост)
32 отговор
31.01.2018 | 13:02

ДЕЖУРНИТЕ ПЛАТЕНИ ГРОБАРСКИ ТРОЛОВЕ.

Рейтинг:
 
0
гост (гост)
31 отговор
31.01.2018 | 13:05

Този сайт явно е на ГЕРБ,защото хората,които се опитват да изразят мнението си за тях не биват допускани,ако това е демокрацията много жалко,затова ще сме на последно място по свободата на словото

Рейтинг:
 
4
БАБА ЯГА ------ЕЛЕНА МИ Е ДЪЩЕРЯ !!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
30 отговор
31.01.2018 | 13:17

ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ МИ Е ОДРАЛА КОЖАТА ГРОЗНА И ЗЛА ЧЕРВЕНА ВЕЩИЦА

Рейтинг:
 
1
Българин (гост)
29 отговор
31.01.2018 | 13:03

Това мъж ли е или жена прилича ми на скопен дявол

Рейтинг:
 
1
Народа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
28 отговор
31.01.2018 | 13:03

грозна комунистическа лъжлива крадлооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Рейтинг:
 
1
Курнела окраде техноимпекс за три милиона ЕВРО !!! (гост)
27 отговор
31.01.2018 | 12:54

Това скопено животно кой ли си е намразил уя да го ибе хохохохохохоххохохохохохохохо

Рейтинг:
 
1
БАБА ЯГА ------ЕЛЕНА МИ Е ДЪЩЕРЯ !!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
26 отговор
31.01.2018 | 12:52

ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ МИ Е ОДРАЛА КОЖАТА ГРОЗНА И ЗЛА ЧЕРВЕНА ВЕЩИЦА

Рейтинг:
 
1
БАБА ЯГА ------ЕЛЕНА МИ Е ДЪЩЕРЯ !!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
25 отговор
31.01.2018 | 12:52

ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ МИ Е ОДРАЛА КОЖАТА ГРОЗНА И ЗЛА ЧЕРВЕНА ВЕЩИЦА

Рейтинг:
 
1
(гост)
24 отговор
31.01.2018 | 13:18

ХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХАА ХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ ХАХАХААХАХАХАХА ЯКО МУ ГО ТУРИ

Рейтинг:
 
5
БИВШ АТАКИСТ- волен Е ПЕДЕРАСТ рубладжия (гост)
23 отговор
31.01.2018 | 12:54

ГРОЗНА ВЕЩИЦА комунистическа ВЪВ АДА ДА ГОРИ

Рейтинг:
 
5
Народа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
22 отговор
31.01.2018 | 13:18

Това е скопен вампир крадлив и лъжлив

Рейтинг:
 
3
БАБА ЯГА ------ЕЛЕНА МИ Е ДЪЩЕРЯ !!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
21 отговор
31.01.2018 | 12:52

ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ МИ Е ОДРАЛА КОЖАТА ГРОЗНА И ЗЛА ЧЕРВЕНА ВЕЩИЦА

Рейтинг:
 
4
1 2 3
 
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