Евакуираха над 1 500 парижани заради наводнение (видео+снимки)

Френските власти евакуираха близо 1 500 парижани от столичния регион Ил дьо Франс заради наводнение, съобщи полицейският префект Мишел Делпюеш.



More than 200 French towns are struggling against floodwaters as #Paris braces for a peak due late on Sunday or early Monday https://t.co/7DuZpzxCR1 pic.twitter.com/Pw7a9TSYv5