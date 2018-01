Създателите на филма "Формата на водата" бяха обвинени в плагиатство

Семейството на американския писател и сценарист Пол Зиндел, носител на наградата "Пулицър", обвини в плагиатство създателите на филма "Формата на водата", пише в. "Гардиън".

Лентата на мексиканския режисьор Гийермо дел Торо е фаворит за тазгодишните "Оскар"-и с цели 13 номинации, сред които и основната - за най-добър филм.

Продукцията е дело на кинокомпанията "Фокс сърчлайт".

"Ние сме удивени как такава голяма филмова къща е могла да създаде филм, сюжетът на който е толкова явно заимстван от постановката на моя покоен баща Пол Зиндел от 1969 г. "Let me hear your whisper", заяви пред вестника неговият син Дейвид Зиндел. От "Фокс" не само че не си признават за плагиатството, но дори и не се обърнаха към нас за авторските права!"

"Гийермо дел Торо никога не е чел и не се е запознавал с произведенията на г-н Зиндел под каквато и да било форма. Г-н Дел Торо има зад гърба си 25-годишна кариера с 10 художествени филма, като през цялото време е бил крайно открит. Ако семейство Зиндел има въпроси относно оригиналността на творбата, ние бихме приветствали разговорите с него!", заявиха от "Фокс сърчлайт".

Вестник "Гардиън" отбелязва, че в сюжетите на двете произведения действително съществуват много сходства. И в двете творби главната героиня е хигиенистка, работеща в секретна военна лаборатория. Тя се влюбва в живеещо във водата същество. Но при Зиндел то е делфин, а при Дел Торо - хуманоидна амфибия. Над съществото се провеждат загадъчни експерименти и хигиенистката се опитва да го спаси, като го пренася в кош за пране.