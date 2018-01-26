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Борисов участва в годишната среща на Световния икономически форум в Давос

26.01.2018 | 07:17
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© Министерски съвет

Премиерът Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република ... към профила ще участва в годишната среща на Световния икономически форум в Давос, който се провежда под мотото "Да създадем общо бъдеще в един разединен свят".

Той ще се включи в дискусия на тема: "Ускоряване на дългосрочното развитие на Западните Балкани".

В програмата му са предвидени и двустранни срещи със световни политически и икономически лидери. Министър-председателят Бойко Борисов постави фокус върху Западните Балкани и необходимостта международната общност да подкрепи развитието на страните от региона.

Бойко Борисов Западни Балкани Давос Световен икономически форум
6
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Коментари
Коментари (6)
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БОЙКО Е ЛЪВ БАЛКАНСКИ А радев ПУНДЮ СЕЛСКИ (гост)
5 отговор
26.01.2018 | 12:04

ГЕНЕРАЛ БОРИСОВ Е КАНЕН И ПРИЕТ НА ВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА АМИ ОНЯ ОНЯ ПУНДЮ радев И ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВА хохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохоххоо

Рейтинг:
 
1
БОЙКО Е ЛЪВ БАЛКАНСКИ А радев ПУНДЮ СЕЛСКИ (гост)
4 отговор
26.01.2018 | 12:04

ГЕНЕРАЛ БОРИСОВ Е КАНЕН И ПРИЕТ НА ВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА АМИ ОНЯ ОНЯ ПУНДЮ радев И ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВА хохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохоххоо

Рейтинг:
 
1
гост (гост)
3 отговор
26.01.2018 | 11:57

Признай си бе Бойко, че си гей и слугуваш на такива.

Рейтинг:
 
2
(гост)
2 отговор
26.01.2018 | 11:58

То не се седи на едно място.

Рейтинг:
 
2
Умник Гюро (гост)
1 отговор
26.01.2018 | 11:58

Бат Бойко го канят при големците. А къде е оня некадърен Фатмак?... Деси пак го подпира изотзад.

Рейтинг:
 
4
ФЕДОСОФФ (гост)
отговор
26.01.2018 | 11:58

Тъп гербав другарю, омръзна ми да чета FAKE NEWS за пожарникара буда-ла....който десет години "разнася" славата ни по света с РЪКОМАХАНЕ и научи всичко на всичко 3 чужди думи…

Рейтинг:
 
2
 
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