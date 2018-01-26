Борисов участва в годишната среща на Световния икономически форум в Давос

Премиерът
Бойко Борисов
Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република ... към профила
ще участва в годишната среща на Световния икономически форум в Давос, който се провежда под мотото "Да създадем общо бъдеще в един разединен свят".
Той ще се включи в дискусия на тема: "Ускоряване на дългосрочното развитие на Западните Балкани".
В програмата му са предвидени и двустранни срещи със световни политически и икономически лидери. Министър-председателят Бойко Борисов постави фокус върху Западните Балкани и необходимостта международната общност да подкрепи развитието на страните от региона.
ГЕНЕРАЛ БОРИСОВ Е КАНЕН И ПРИЕТ НА ВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА АМИ ОНЯ ОНЯ ПУНДЮ радев И ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВА хохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохоххоо
ГЕНЕРАЛ БОРИСОВ Е КАНЕН И ПРИЕТ НА ВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА АМИ ОНЯ ОНЯ ПУНДЮ радев И ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВА хохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохоххоо
Признай си бе Бойко, че си гей и слугуваш на такива.
То не се седи на едно място.
Бат Бойко го канят при големците. А къде е оня некадърен Фатмак?... Деси пак го подпира изотзад.
Тъп гербав другарю, омръзна ми да чета FAKE NEWS за пожарникара буда-ла....който десет години "разнася" славата ни по света с РЪКОМАХАНЕ и научи всичко на всичко 3 чужди думи…