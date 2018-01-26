Борисов участва в годишната среща на Световния икономически форум в Давос

Премиерът Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република ... към профила ще участва в годишната среща на Световния икономически форум в Давос, който се провежда под мотото "Да създадем общо бъдеще в един разединен свят".



Той ще се включи в дискусия на тема: "Ускоряване на дългосрочното развитие на Западните Балкани".

В програмата му са предвидени и двустранни срещи със световни политически и икономически лидери. Министър-председателят Бойко Борисов постави фокус върху Западните Балкани и необходимостта международната общност да подкрепи развитието на страните от региона.