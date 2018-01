Ревнив студент уби жестоко бившата си, изнасили я и се самоуби (снимка)

Студент разказа и показа в интернет как е удушил и убил бившата си приятелка, след което е изнасилил трупа й, съобщава британското издание "Метро", цитирано от Нова телевизия. Зловещата случка се разиграла в Москва.



Артьом Ишаков изпратил потресаващо съобщение на родителите на жертвата, как сърцето й все още биело, поради което той я намушкал с нож, а после правил секс с трупа й.



След потресаващия акт младежът седнал да яде сандвичи. Няколко часа по-късно отново повторил некрофилския си акт върху жертвата Татяна Страхова.



Талантливият студент и ИТ специалист извършил деянието си, защото ревнувал бившата си 19-годишна приятелка, която имала връзка с други мъже.

Student raped and killed ex girlfriend then had sex with corpse gives online commentary https://t.co/VzAaLjJTab pic.twitter.com/TxyiXbRzKK