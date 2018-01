Джип се вряза в автобусна спирка в центъра на Москва, има загинал и ранени (снимка)

Един човек загина, а още четирима са ранени при тежък инцидент в центъра на Москва, при който джип се вряза сред чакащите на спирка на градския транспорт, съобщава ТАСС.



При катастрофата е загинал водачът на автомобила. Според данните от първоначалния оглед на местопроизшествието, шофьорът е изгубил контрол над автомобила си.

DETAILS: A vehicle has plowed into a bus stop on the Mira avenue in the north of #Moscow https://t.co/yeKtS6LJG6 pic.twitter.com/0IzfyFCw12