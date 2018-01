Емблематичен болид на Сена ще бъде продаден в Монако

Състезателният автомобил McLaren MP4/8A, с който Аертон Сена спечели последната си победа от Гран При на Монако, ще се продаде на аукцион през май в Монако, организиран от финансовата компания Bonhams.



Легендарният пилот използва болида през сезон 1993, което е последната му година в Макларън, и финишира втори на 16 точки зад Ален Прост. С този автомобил обаче той поставя рекорда от шест победи в Монако, неподобрен 25 години по-късно. Тогава харизматичният бразилец побеждава Деймън Хил от Уилямс-Рено и пилотът на Ферари Жан Алези, докато Прост остава четвърти. Освен в Монако Сена използва шаси номер 6 на още седем състезания през сезона.

Снимки: Getty Images

По-малко от 12 месеца след щумната си победа на уличното трасе, Сена загива в една от най-тъжните катастрофи в историята на Формула 1. Той обаче остава запомнен като един от най-важните личности в моторспорта изобщо.



Задвижваният от Ford MP4/8A е описан от Bonhams като "изключително добре запазен" и "в движение". Въпреки че за момента не се посочва стартова цена, се очаква крайната сума да бъде седемцифрена, а аукционът да генерира световен интерес.



През ноември миналата година болидът на Михаел Шумахер от последната му победа в Монако бе купен за 7.5 млн. долара, превръщайки го в най-ценната кола в модерната история на Формула 1. Може би някой ще си направи колекция от най-значимите за Монако състезателни автомобили...

Ayrton Senna's record-breaking McLaren MP4/8A to be auctioned in May https://t.co/qO5LqnCXPJ pic.twitter.com/4fKVDTqOWA