Борисов и чешкият премиер обсъдиха икономическото сътрудничество (снимки)

Министърът-председателят Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република ... към профила и премиерът на Чехия Андрей Бабиш се срещнаха днес.

Борисов посрещна чешкия си колега в Министерски съвет, където проведоха работна среща.

Двамата разговаряха по теми от взаимен интерес за двете страни.

Сред тях са задълбочаването на икономическото сътрудничество, както и увеличаването на стокообмена.

По време на срещата те обсъдиха и въпроси от европейския дневен ред като бъдещето на ЕС, подготовката на Многогодишната финансова рамка, както и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.