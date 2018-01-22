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Борисов и чешкият премиер обсъдиха икономическото сътрудничество (снимки)

22.01.2018 | 11:15
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© Министерски съвет

Министърът-председателят Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република ... към профила и премиерът на Чехия Андрей Бабиш се срещнаха днес.

Борисов посрещна чешкия си колега в Министерски съвет, където проведоха работна среща.

Двамата разговаряха по теми от взаимен интерес за двете страни.

Сред тях са задълбочаването на икономическото сътрудничество, както и увеличаването на стокообмена.

По време на срещата те обсъдиха и въпроси от европейския дневен ред като бъдещето на ЕС, подготовката на Многогодишната финансова рамка, както и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

5
Министерски съвет Бойко Борисов работна среща
24
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Коментари
Коментари (24)
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Курнелия окраде Техно Ипекс за три милиона ЕВРО ! (гост)
20 отговор
22.01.2018 | 12:22

ГЕНЕРАЛЕ КОГА ЩЕ ВИДИМ КРАДЛАТА комунистическа КУРНЕЛА ВЪВ ЗАТВОРА ??????????????????????????

Рейтинг:
 
0
(гост)
19 отговор
22.01.2018 | 12:22

ПРЕМИЕР В ОСТАВКА

Рейтинг:
 
1
комунистите ВЗРИВИХА ЦЪРКВАТА СВ.НЕДЕЛЯ (гост)
18 отговор
22.01.2018 | 12:23

СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо

Рейтинг:
 
0
История според нуждите на деня (гост)
отговор
22.01.2018 | 12:29

Имало е комунисти но основните организатори са от БЗНС. Имало е и французин който е излязал безпрепятствено от България след трагедията.

Рейтинг:
 
0
комунистите ВЗРИВИХА ЦЪРКВАТА СВ.НЕДЕЛЯ (гост)
17 отговор
22.01.2018 | 12:23

СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо

Рейтинг:
 
0
комунистите ВЗРИВИХА ЦЪРКВАТА СВ.НЕДЕЛЯ (гост)
16 отговор
22.01.2018 | 12:23

СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо

Рейтинг:
 
0
комунистите ВЗРИВИХА ЦЪРКВАТА СВ.НЕДЕЛЯ (гост)
15 отговор
22.01.2018 | 12:23

СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо

Рейтинг:
 
0
комунистите ВЗРИВИХА ЦЪРКВАТА СВ.НЕДЕЛЯ (гост)
14 отговор
22.01.2018 | 12:23

СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо

Рейтинг:
 
0
(гост)
13 отговор
22.01.2018 | 12:16

ХА ХА ХА !!!!Четете за тоя бандит Бабиш !!!! Големи постижения на баламурника Борисов !!!!!!

Рейтинг:
 
2
комунистите ВЗРИВИХА ЦЪРКВАТА СВ.НЕДЕЛЯ (гост)
12 отговор
22.01.2018 | 12:16

СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо

Рейтинг:
 
1
История според нуждите на деня (гост)
отговор
22.01.2018 | 12:28

Чети и проверявай преди да се изказваш. Имало е комунисти но основните организатори са от БЗНЗС. Имало е и французин който е излязал безпрепятствено от България след трагедията.

Рейтинг:
 
1
(гост)
11 отговор
22.01.2018 | 12:19

ЗАЩО НЕ СИ ИБЕШ МАЙКАТА БЕ ОТКАЧЕНО КОПЕЛЕ ???? ТИ СИ САМО ЗА ЛУДНИЦАТА !!!! ВЪРВИ СЕ ЛЕКУВАЙ !!!!!!

Рейтинг:
 
2
БИВШ АТАКИСТ -волен Е ПЕДЕРАСТ рубладжия !!!!!!! (гост)
отговор
22.01.2018 | 12:16

ТИ ЛИ СИ ВЕ ПЕДАЛ НАЛИ БЕШЕ АТАКИСТ КО СТАНА СЕГА КАКЪВ БОКЛУК СИ СЕГА МАЙКА ТИ ДА ИБА ПЕДРАЗКА

Рейтинг:
 
0
ДА ИЗИСТИМ БЪЛГАРИЯ ОТ комунисти -рубладжий (гост)
10 отговор
22.01.2018 | 12:23

ГЕНЕРАЛЕ КОГА ЩЕ ВИДИМ КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ВЪВ ЗАТВОРА ?????????????????????????????????????????

Рейтинг:
 
1
Българин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
9 отговор
22.01.2018 | 12:16

рубла КАПУТ хохохохохоххохохохохохоххохохохоххохох

Рейтинг:
 
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