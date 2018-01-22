Борисов и чешкият премиер обсъдиха икономическото сътрудничество (снимки)

Министърът-председателят Бойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република ... към профила и премиерът на Чехия Андрей Бабиш се срещнаха днес.
Борисов посрещна чешкия си колега в Министерски съвет, където проведоха работна среща.
Двамата разговаряха по теми от взаимен интерес за двете страни.
Сред тях са задълбочаването на икономическото сътрудничество, както и увеличаването на стокообмена.
По време на срещата те обсъдиха и въпроси от европейския дневен ред като бъдещето на ЕС, подготовката на Многогодишната финансова рамка, както и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.
ГЕНЕРАЛЕ КОГА ЩЕ ВИДИМ КРАДЛАТА комунистическа КУРНЕЛА ВЪВ ЗАТВОРА ??????????????????????????
ПРЕМИЕР В ОСТАВКА
СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо
Имало е комунисти но основните организатори са от БЗНС. Имало е и французин който е излязал безпрепятствено от България след трагедията.
СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо
СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо
СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо
СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо
ХА ХА ХА !!!!Четете за тоя бандит Бабиш !!!! Големи постижения на баламурника Борисов !!!!!!
СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохоххооххохохо
Чети и проверявай преди да се изказваш. Имало е комунисти но основните организатори са от БЗНЗС. Имало е и французин който е излязал безпрепятствено от България след трагедията.
ЗАЩО НЕ СИ ИБЕШ МАЙКАТА БЕ ОТКАЧЕНО КОПЕЛЕ ???? ТИ СИ САМО ЗА ЛУДНИЦАТА !!!! ВЪРВИ СЕ ЛЕКУВАЙ !!!!!!
ТИ ЛИ СИ ВЕ ПЕДАЛ НАЛИ БЕШЕ АТАКИСТ КО СТАНА СЕГА КАКЪВ БОКЛУК СИ СЕГА МАЙКА ТИ ДА ИБА ПЕДРАЗКА
ГЕНЕРАЛЕ КОГА ЩЕ ВИДИМ КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ВЪВ ЗАТВОРА ?????????????????????????????????????????
рубла КАПУТ хохохохохоххохохохохохоххохохохоххохох