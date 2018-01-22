Цветанов: Трябва да отпаднат всички възможности за внушения и манипулации относно БАЦИС (видео)

Искам да благодаря на всички, които спомогнаха на разсекретяването на доклада за Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Искам да благодаря специално и на главния прокурор Сотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си ... към профила . Днес провеждаме съвместно заседание с Комисията по бюджет и финанси, на което ще изслушаме министъра на финансите Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април ... към профила и на директора на Агенция "Митници" Георги Костов Георги Костов е роден през 1967 г. в град Хасково. Той е завършил Висш ... към профила относно информация от ДАНС и прокуратурата за БАЦИС.

Това каза председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов Цветан Генчев Цветанов е роден на 8 април 1965 г. в София. През 1987 ... към профила от ГЕРБ. "Днес ще имаме един прозрачен дебат. Ще има възможност българските институции да дадат своето мнение. Обществото ще може да се запознае с всички гледни точки по тази тема, която дори влезе в мотивите за вот на недоверие. Трябва да отпаднат всички предположения за внушения и манипулации по темата", каза още председателят на парламентарната група на ГЕРБ.