Цветанов: Трябва да отпаднат всички възможности за внушения и манипулации относно БАЦИС (видео)

Искам да благодаря на всички, които спомогнаха на разсекретяването на доклада за Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Искам да благодаря специално и на главния прокурор Сотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си ... към профила . Днес провеждаме съвместно заседание с Комисията по бюджет и финанси, на което ще изслушаме министъра на финансите Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април ... към профила и на директора на Агенция "Митници" Георги Костов Георги Костов е роден през 1967 г. в град Хасково. Той е завършил Висш ... към профила относно информация от ДАНС и прокуратурата за БАЦИС.
Това каза председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов Цветан Генчев Цветанов е роден на 8 април 1965 г. в София. През 1987 ... към профила от ГЕРБ. "Днес ще имаме един прозрачен дебат. Ще има възможност българските институции да дадат своето мнение. Обществото ще може да се запознае с всички гледни точки по тази тема, която дори влезе в мотивите за вот на недоверие. Трябва да отпаднат всички предположения за внушения и манипулации по темата", каза още председателят на парламентарната група на ГЕРБ.
СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохохохохохоххохохохо
Nasmyrkan Shizofrenik
ВЕДНАГА КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ЗАД РЕШЕТКИТЕ
ВЕДНАГА КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ЗАД РЕШЕТКИТЕ
ВЕДНАГА КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ЗАД РЕШЕТКИТЕ
ВЕДНАГА КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ЗАД РЕШЕТКИТЕ
Тоя като плъх от канал изпълзя ??????
противен червен троль
КОРНЕЛИЯ Е ОТ ВАШЕТО СДС БЕ МАЛОУМЕН ИДИОТ СЕГА БСП КАКТО ТИКВАТА Е ОТ БКП СЕГА ГЕРБ .ХА ХА ХА !!!!
ЦЕЦО БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ СПРАВЕДЛИВОСТ ЗАЩО КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА НЕ Е ВЪВ ЗАТВОРА ??????????????????????????????????????????????
ЦЕЦО БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ СПРАВЕДЛИВОСТ ЗАЩО КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА НЕ Е ВЪВ ЗАТВОРА ??????????????????????????????????????????????
ЦЕЦО БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ СПРАВЕДЛИВОСТ ЗАЩО КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА НЕ Е ВЪВ ЗАТВОРА ??????????????????????????????????????????????
ЗАЩО СЕГА комунистите СЕ ПРАВЯТ НА НАБОЖНИ ????????????????????????????????????????????