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Цветанов: Трябва да отпаднат всички възможности за внушения и манипулации относно БАЦИС (видео)

22.01.2018 | 11:14
898
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Искам да благодаря на всички, които спомогнаха на разсекретяването на доклада за Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Искам да благодаря специално и на главния прокурор Сотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си ... към профила . Днес провеждаме съвместно заседание с Комисията по бюджет и финанси, на което ще изслушаме министъра на финансите Владислав Горанов Владислав Иванов Горанов е министър на финансите. Роден е на 30 април ... към профила и на директора на Агенция "Митници" Георги Костов Георги Костов е роден през 1967 г. в град Хасково. Той е завършил Висш ... към профила относно информация от ДАНС и прокуратурата за БАЦИС.

Това каза председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов Цветан Генчев Цветанов е роден на 8 април 1965 г. в София. През 1987 ... към профила от ГЕРБ. "Днес ще имаме един прозрачен дебат. Ще има възможност българските институции да дадат своето мнение. Обществото ще може да се запознае с всички гледни точки по тази тема, която дори влезе в мотивите за вот на недоверие. Трябва да отпаднат всички предположения за внушения и манипулации по темата", каза още председателят на парламентарната група на ГЕРБ.

БАЦИС Владислав Горанов Агенция Митници вот на недоверие Цветан Цветанов Георги Костов
21
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Коментари
Коментари (21)
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комунистите ВЗРИВИХА ЦЪРКВАТА СВ.НЕДЕЛЯ (гост)
20 отговор
22.01.2018 | 12:18

СЕГА комунистическите ИЗВЕРГИ МНОГО НАБОЖНИ хохохохохохохохохохохохохоххохохохо

Рейтинг:
 
2
CNN -Fake News (гост)
19 отговор
22.01.2018 | 12:18

Nasmyrkan Shizofrenik

Рейтинг:
 
1
Курнелия окраде Техно Ипекс за три милиона ЕВРО ! (гост)
18 отговор
22.01.2018 | 12:17

ВЕДНАГА КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ЗАД РЕШЕТКИТЕ

Рейтинг:
 
1
Курнелия окраде Техно Ипекс за три милиона ЕВРО ! (гост)
17 отговор
22.01.2018 | 12:17

ВЕДНАГА КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ЗАД РЕШЕТКИТЕ

Рейтинг:
 
1
Курнелия окраде Техно Ипекс за три милиона ЕВРО ! (гост)
16 отговор
22.01.2018 | 12:17

ВЕДНАГА КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ЗАД РЕШЕТКИТЕ

Рейтинг:
 
1
Курнелия окраде Техно Ипекс за три милиона ЕВРО ! (гост)
15 отговор
22.01.2018 | 12:17

ВЕДНАГА КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА ЗАД РЕШЕТКИТЕ

Рейтинг:
 
1
(гост)
14 отговор
22.01.2018 | 12:23

Тоя като плъх от канал изпълзя ??????

Рейтинг:
 
3
(гост)
отговор
22.01.2018 | 12:23

противен червен троль

Рейтинг:
 
2
(гост)
13 отговор
22.01.2018 | 12:19

КОРНЕЛИЯ Е ОТ ВАШЕТО СДС БЕ МАЛОУМЕН ИДИОТ СЕГА БСП КАКТО ТИКВАТА Е ОТ БКП СЕГА ГЕРБ .ХА ХА ХА !!!!

Рейтинг:
 
2
Курнелия окраде Техно Ипекс за три милиона ЕВРО ! (гост)
12 отговор
22.01.2018 | 12:19

ЦЕЦО БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ СПРАВЕДЛИВОСТ ЗАЩО КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА НЕ Е ВЪВ ЗАТВОРА ??????????????????????????????????????????????

Рейтинг:
 
3
Курнелия окраде Техно Ипекс за три милиона ЕВРО ! (гост)
11 отговор
22.01.2018 | 12:19

ЦЕЦО БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ СПРАВЕДЛИВОСТ ЗАЩО КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА НЕ Е ВЪВ ЗАТВОРА ??????????????????????????????????????????????

Рейтинг:
 
3
Курнелия окраде Техно Ипекс за три милиона ЕВРО ! (гост)
10 отговор
22.01.2018 | 12:19

ЦЕЦО БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ СПРАВЕДЛИВОСТ ЗАЩО КРАДЛА комунистическа КУРНЕЛА НЕ Е ВЪВ ЗАТВОРА ??????????????????????????????????????????????

Рейтинг:
 
3
комунистите ВЗРИВИХА ЦЪРКВАТА СВ.НЕДЕЛЯ (гост)
9 отговор
22.01.2018 | 12:19

ЗАЩО СЕГА комунистите СЕ ПРАВЯТ НА НАБОЖНИ ????????????????????????????????????????????

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