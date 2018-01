Графични дизайнери създадоха "климоджита" (снимки)

Графични дизайнерки от САЩ създадоха набор от стикери за мобилни телефони, насочени към климатичните промени, и ги нарекоха „климоджита“, съобщи "Върдж".



Емоджитата се превърнаха в своеобразен език, но доскоро на него беше трудно да се говори за климатичните промени - нямаше изображения за замърсяване, пожари или покачващи се нива на морското равнище. Затова се погрижиха графичните дизайнерки Марина Зурков и Винята Пани.

Иконите изобразяват топящи се ледници, изгладнели бели мечки, мъртви дървета и наводнени хора. Предназначени са да привлекат вниманието към някои от най-важните проблеми на нашето време - глобалното затопляне и унищожаването на околната среда. Благодарение на двете художнички, вече има емоджи на кит с пластмасова бутилка в стомаха и на пластмасова бутилка със скелет на риба вътре.

„Климоджитата“ бяха направени по творчески проект, финансиран от Нюйоркския университет, но Марина Зурков планира да разшири употребата им. Тя възнамерява да провери възможността Фейсбук да добави стикерите към библиотеката си. За целта обаче трябва да ги използват повече хора. Към настоящето около 400 души са свалили набора от климатични емоджита. h

#ClimateChange emoji? Brilliant idea by @zurkow & @viniyata! RT if you want #Climoji to be part of the next emoji update by #WWF pic.twitter.com/kYxEfvnMWE