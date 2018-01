Почина вокалистката на The Cranberries

Долорес О'Риърдън, вокалистката на рок групата The Cranberries, почина внезапно на 46 години в Лондон, съобщиха световните информационни агенции.



Причината за смъртта й не се съобщава. О'Риърдън беше в Лондон за записи, каза пресаташето на групата Линдзи Холмс, цитирана от АП, предаде БТА.



The Cranberries станаха световно известни през 90-те години на миналия век с хитове като "Zombie" и "Linger". Групата набра популярност още с първия си албум Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?. Самата О'Риърдън започна и солова кариера през 2007 г., а през 2009 г. след шестгодишна пауза The Cranberries се събраха отново.