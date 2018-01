Вижте херцогинята на Кеймбридж като малка (снимки)

Усмихнати детски снимки на херцогинята на Кеймбридж „превзеха“ социалните мрежи, ден след като бяха публикувани фотоси на сладката принцеса Шарлот, която започна да посещава детска градина.

Кадрите представят Кейт Мидълтън като усмихнато, енергично и чаровно дете. На една от снимките тя позира със сестра си като шаферки. Двете се облечени с красиви рокли, а на главите си носят венци от цветя. Кейт жизнерадостно се усмихва, а Пипа е свъсила вежди.

Guess who? It's the future Duchess of Cambridge! Check her out as a young bridesmaid: https://t.co/1JLOB3u6ig pic.twitter.com/mCNiRHG4qe

Left: Princess Charlotte; Right: Duchess of Cambridge, aka Kate Middleton. Charlotte looks so much like her mum! So cute! #KateMiddleton #Charlotte #Cambridge #DuchessofCambridge #PrincessCharlotte pic.twitter.com/xOlX7cca76