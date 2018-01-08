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Чеченският лидер призова Европа и Русия да застанат в единен фронт срещу САЩ

08.01.2018 | 09:15
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Лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров призова Европа и Русия съвместно да се опълчат срещу "вероломството на САЩ", както и да спрат "военното безумие" на Вашингтон, съобщава в."Известия".

Кадиров обвини Вашингтон чрез интернет месинджъра "Телеграм", че се опитва да дестабилизира ситуацията около Русия, като разпалва конфликти в Украйна и Грузия. "Разрушителната политика" на САЩ според него се е отразила също в Сирия, Иран, Израел, Ирак, Ливан.

"САЩ диктуват свои правила на богатите с петрол мюсюлмански страни, желанието им е да владеят природни богатства въпреки смъртта на милиони хора. Властта в САЩ дискредитира религиите, държавния строй, световния ред", написа чеченският ръководител.

Кадиров призова Европа да не се държи "страхливо", а "в единен фронт" с Русия да се опълчи "срещу вероломството (на САЩ) - инак все повече страни ще бъдат хвърлени в хаос, включително европейските".

"Президентът на Русия Владимир Путин неведнъж е заявявал, че светът не бива да бъде еднополюсен", напомни той.

Рамзан Кадиров Чечня Владимир Путин Русия САЩ военни конфликти Европа
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Коментари
Коментари (5)
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ТРЪМП-ВЛАСТЕЛИНА НА ПЛАНЕТАТА !!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
5 отговор
08.01.2018 | 09:56

рамадан кадиров Е ТЕРОРИСТ УБИЕЦ А САЩ ГИ УБИВА ТАКИВА ГАДОВЕ СКОРО ЩЕ МУ БЪДЕ ИБАНА МАЙКАТА ГАДЖАЛСКА

Рейтинг:
 
1
Българин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
4 отговор
08.01.2018 | 09:56

Иби си майката ве рязана боргия ти ако се ибеш със путю ние го мразим

Рейтинг:
 
1
ОТ москвича МЕРЦЕДЕС НЕ СТАВА БЛЯДдддддддддддддддд (гост)
3 отговор
08.01.2018 | 09:57

МЕРСИ НЕ ИСКАМ И ДА ЧУЯ НИКОГА ВЕЧЕ ЗА руска БРАКМА москвич хоххохохохохохохохохохохохохохохохоххохохоо

Рейтинг:
 
1
СЛАВА НА САЩ ЧЕ НИ ОСВОБОДИ ОТ сесесере (гост)
2 отговор
08.01.2018 | 09:57

ДА КАЖА НА ТОЯ РЯЗАН БОКЛУК ЧЕ АКО НЕ БЕШЕ САЩ ЕВРОПА ОЩЕ ДА Е ПОД руски ПИЯН И ПРОСТ БОТУШ

Рейтинг:
 
1
(гост)
1 отговор
08.01.2018 | 09:57

Много е прав човекът!

Рейтинг:
 
2
 
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