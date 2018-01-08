Чеченският лидер призова Европа и Русия да застанат в единен фронт срещу САЩ

Лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров призова Европа и Русия съвместно да се опълчат срещу "вероломството на САЩ", както и да спрат "военното безумие" на Вашингтон, съобщава в."Известия".



Кадиров обвини Вашингтон чрез интернет месинджъра "Телеграм", че се опитва да дестабилизира ситуацията около Русия, като разпалва конфликти в Украйна и Грузия. "Разрушителната политика" на САЩ според него се е отразила също в Сирия, Иран, Израел, Ирак, Ливан.

"САЩ диктуват свои правила на богатите с петрол мюсюлмански страни, желанието им е да владеят природни богатства въпреки смъртта на милиони хора. Властта в САЩ дискредитира религиите, държавния строй, световния ред", написа чеченският ръководител.

Кадиров призова Европа да не се държи "страхливо", а "в единен фронт" с Русия да се опълчи "срещу вероломството (на САЩ) - инак все повече страни ще бъдат хвърлени в хаос, включително европейските".

"Президентът на Русия Владимир Путин неведнъж е заявявал, че светът не бива да бъде еднополюсен", напомни той.