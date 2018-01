Джъстин Тимбърлейк издаде нов сингъл и видеоклип (видео)

Десеткратният носител на Grammy® и притежател на четири награди Emmy®, Джъстин Тимбърлейк, се завръща с нов четвърти студиен албум, озаглавен „ Man Of The Woods“ . Албумът излиза на 02/02 в дигитална версия и на физически носител (CD & 2-LP) от Вирджиния Рекърдс/Sony Music. „Man Of The Woods“ ще бъде наличен у нас в деня на световната премиера във всички легални дигитални платформи и в онлайн магазина www.musicmall.bg

„Man Of The Woods“ ще бъде наличен и за предварителни поръчки на физически носител в www.musicmall.bg съвсем скоро.

Днес, 05/01, е световната премиера на първия сингъл от албума “Filthy” заедно с видеоклипа към него. Песента е написана в съавторство от Тимбърлейк, Тимбаленд и Даня в копродуцентство с Джеймс Фаунтлерой и Ларънс Допсън.

„Man Of The Woods“ дава заявка за може би най-амбициозния проект в дискографията на Джъстин Тимбърлейк до момента. Албумът комбинира звученето на традиционния американски рок заедно с модерните музикални влияния на творческия екип, с който Джъстин работи по проекта – дуото Neptunes, Тимбаленд, Крис Стейпълтън и Алиша Кийс. Албумът е музикалната изповед на мъж, вдъхновен от сина и съпругата си, за извървяния път от Мемфис до мястото, където е днес.



Колоритното футуристично видео към сингъла “Filthy” е дело на многократния носител на редица награди – режисьора Марк Романек. Във видеото Джъстин Тимбърлейк е в ролята на изобретател, представящ пред света последното си високотехнологично творение. Това е вторият видео проект, в който си партнират Тимбърлейк и Романек.



След премиерата на сингъла “Filthy” и до излизането на „Man Of The Woods“ (02/02), Джъстин Тимбърлейк ще представи още три видеоклипа, всеки в отделна стилистика и цветна среда от три различни режисьора. Предстоящите три нови сингъла ще излизат всяка седмица от 18/01 до премиерата на албума.



На 04/02 (два дена след премиерата на албума), Джъстин Тимбърлейк ще бъде звездата на шоуто в полувремето на Супербоул, което ще се състои на "U.S. Bank Stadium" в Минесота, САЩ. Предстоящото шоу в Минесота ще бъде третото участие на Джъстин Тимбърлейк на сцената на Супербоул, което е безпрецедентен рекорд в историята на събитието.