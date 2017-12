Вижте "зимния" Марс (снимки)

Едно от подразделенията на американското космическо ведомство, лабораторията за реактивни двигатели в Пасадена, публикува на своя сайт снимка на "зимния" Марс.



На нея се вижда Червената планета покрита със снежни шапки. Ниската температура е превърнала въглеродният двуокис от атмосферата на планетата в ледени частици, които образуват причудливи форми. Те много наподобяват тези, които се наблюдават на повърхността на Земята зимно време.



Общият обем на леда на повърхностния слой на Марс се оценява на 5 милиона кубични километра, информира Дарик. При нагряване до състояние на течност, това количество е достатъчно, за да покрие цялата планета със слой вода с дебелина 35 метра.

#MerryChristmas! Earth isn’t the only planet that can be home to a winter wonderland...take a look at these wintry scenes of nature's beauty at work on Mars: https://t.co/oDVSqfIcA1 pic.twitter.com/JBz07vx7O8