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Казахстан открива почетно консулство във Варна

28.12.2017 | 11:39
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Министерският съвет даде съгласието си да бъде открито консулство на Република Казахстан в България, ръководено от почетен консул – Иван Иванов.

Седалището на новото консулство е в град Варна. Консулският му окръг обхваща територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна.
Иван Иванов е дипломиран инженер от Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ и магистър по „Корабни двигатели и механизми”.

Той е предприемач, собственик на дружества в сферата на разработването и ремонта на хидротехнически съоръжения.
Към момента Казахстан има функциониращо почетно консулство у нас със седалище в Благоевград.
 

Министерски съвет Република Казахстан консулство
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1 отговор
28.12.2017 | 11:44

аууу съветската любофф хахаха

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