Казахстан открива почетно консулство във Варна

Министерският съвет даде съгласието си да бъде открито консулство на Република Казахстан в България, ръководено от почетен консул – Иван Иванов.

Седалището на новото консулство е в град Варна. Консулският му окръг обхваща територията на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна.

Иван Иванов е дипломиран инженер от Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ и магистър по „Корабни двигатели и механизми”.

Той е предприемач, собственик на дружества в сферата на разработването и ремонта на хидротехнически съоръжения.

Към момента Казахстан има функциониращо почетно консулство у нас със седалище в Благоевград.

