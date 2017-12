Експлозия в Санкт Петербург, има ранени (обновена+видео)

Експлозия стана в Санкт Петербург.

Взривът се случил в супермаркет в града, съобщиха световни медии.

10 души са ранени, информираха от местната полиция. 9 от пострадалите са откарани в болница.

На място е изпратен екип от следователи.

Следственият комитет на Руската федерация е възбудил наказателно дело за "опит за убийство на две и повече лица".

По предварителни данни експлозията станала в развлекателния комплекс "Гигант Хол" на първия етаж на магазина.

Обектът се намира на бул. "Кондратиев", като взривът се случил в 18.30 часа местно време.

Повреден е касов апарат, частични щети са нанесени на таван и една стена, заявил източник на ТАСС.

Експлозията е причинена от самоделно взривно устройство с мощност 200 грама тротилов еквивалент. То било напълнено с поразяващи елементи, заяви пред ТАСС говорителката на следствения комитет на Руската федерация.



BREAKING VIDEO - JUST NOW: Multiple people injured after an explosion at large mall in St. Petersburg, Russia. pic.twitter.com/7lBFAjYQjN