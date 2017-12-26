Военно напрежение в Северно море между Великобритания и Русия

Военно напрежение в Северно море! Британска фрегата е съпроводила руски боен кораб близо до британски териториални води, предаде Нова телевизия.



Британската фрегата "Сейнт Олбънс” отплавала на 23 декември да проследи кораба "Адмирал Горшков” заради повишена активност при движението му в Северно море.



Властите в Лондон съобщават, че друг кораб е бил повикан да ескортира руски разузнавателен кораб в Северно море и Ла Манша на Бъдни вечер. Хеликоптер пък бил изпратен по-късно да наблюдава други два руски плавателни съда.



Британският министър на отбраната подчерта в изявление, че страната му няма да допусне каквато и да било форма на агресия и ще защитава териториалните си води.