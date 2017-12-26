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Военно напрежение в Северно море между Великобритания и Русия

26.12.2017 | 09:11
12204
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Военно напрежение в Северно море! Британска фрегата е съпроводила руски боен кораб близо до британски териториални води, предаде Нова телевизия.

Британската фрегата "Сейнт Олбънс” отплавала на 23 декември да проследи кораба "Адмирал Горшков” заради повишена активност при движението му в Северно море.

Властите в Лондон съобщават, че друг кораб е бил повикан да ескортира руски разузнавателен кораб в Северно море и Ла Манша на Бъдни вечер. Хеликоптер пък бил изпратен по-късно да наблюдава други два руски плавателни съда.

Британският министър на отбраната подчерта в изявление, че страната му няма да допусне каквато и да било форма на агресия и ще защитава териториалните си води.

боен кораб фрегата Русия Великобритания
145
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Коментари
Коментари (145)
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Кралица Елизабет (гост)
125 отговор
26.12.2017 | 13:01

РУСКИ БЕЗБОЖНИЦИ на връх Коледа правят военни провокации! Руски ватници и смрад на връх Коледа няма да бъдат толерирани!

Рейтинг:
 
0
(гост)
124 отговор
26.12.2017 | 13:01

Братушки , пратете им на тия пияни британски говеда един ТУ - 160 и цяла Британия ще плувне в лайна ! Само като видите външния им министър Джонсън ще разберете , че са го пуснали от най - близката лудница !

Рейтинг:
 
6
Демократ (гост)
отговор
26.12.2017 | 13:01

то и Хитлер така им пращаше разни самолети пък ги сваляха доста успешно, какво мислиш ще се случи с този СУ160? Най много фда го приводнят :)))

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ руска КОЧИНА (гост)
123 отговор
26.12.2017 | 13:01

рубла КАПУТ РЕД Е НА путю СКОРО МНОГО СКОРО ВРЕМЕТО МУ ИЗТИЧА

Рейтинг:
 
1
ОТ москвича МЕРЦЕДЕС НЕ СТАВА рубладжий ПЕДАЛИ (гост)
122 отговор
26.12.2017 | 13:01

ТРЪГНАЛИ ПИЯНИЦИТЕ ДА ПЛАШАТ ВЕЛИКА АНГЛИЯ хохохохохохохохохохохо И КАКВО СТАНА ИЗБЯГАХА НАСРАНИ хохохохохохохохохохохохохохохо

Рейтинг:
 
1
СЛАВА НА САЩ ЧЕ НИ ОСВОБОДИХА ОТ сесесре !!!!!!!!! (гост)
121 отговор
26.12.2017 | 13:00

ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо

Рейтинг:
 
1
СЛАВА НА САЩ ЧЕ НИ ОСВОБОДИХА ОТ сесесре !!!!!!!!! (гост)
120 отговор
26.12.2017 | 13:01

ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо

Рейтинг:
 
1
СЛАВА НА САЩ ЧЕ НИ ОСВОБОДИХА ОТ сесесре !!!!!!!!! (гост)
119 отговор
26.12.2017 | 13:01

ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо

Рейтинг:
 
1
(гост)
118 отговор
26.12.2017 | 13:00

а за нова година - евтин джин и измислени руски заплахи за да не се бунтува народа от мизерия

Рейтинг:
 
2
СЛАВА НА САЩ ЧЕ НИ ОСВОБОДИХА ОТ сесесре !!!!!!!!! (гост)
117 отговор
26.12.2017 | 13:00

ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо

Рейтинг:
 
1
(гост)
116 отговор
26.12.2017 | 13:00

НЕНОРМАЛНО Е ДА ТЕРОРИЗИРАШ ПОДАННИЦИТЕ СИ С ИЗМИСЛЕНИ РУСКИ ЗАПЛАХИ КОГАТО ИМАШ МИНИСТЪР РУСОФИЛ.

Рейтинг:
 
4
СЛАВА НА САЩ ЧЕ НИ ОСВОБОДИХА ОТ сесесре !!!!!!!!! (гост)
115 отговор
26.12.2017 | 13:00

ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо

Рейтинг:
 
0
(гост)
114 отговор
26.12.2017 | 13:00

АНГЛИЙСКИ ПРОВОКАТОРИ

Рейтинг:
 
4
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