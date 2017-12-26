Военно напрежение в Северно море между Великобритания и Русия

Военно напрежение в Северно море! Британска фрегата е съпроводила руски боен кораб близо до британски териториални води, предаде Нова телевизия.
Британската фрегата "Сейнт Олбънс” отплавала на 23 декември да проследи кораба "Адмирал Горшков” заради повишена активност при движението му в Северно море.
Властите в Лондон съобщават, че друг кораб е бил повикан да ескортира руски разузнавателен кораб в Северно море и Ла Манша на Бъдни вечер. Хеликоптер пък бил изпратен по-късно да наблюдава други два руски плавателни съда.
Британският министър на отбраната подчерта в изявление, че страната му няма да допусне каквато и да било форма на агресия и ще защитава териториалните си води.
РУСКИ БЕЗБОЖНИЦИ на връх Коледа правят военни провокации! Руски ватници и смрад на връх Коледа няма да бъдат толерирани!
Братушки , пратете им на тия пияни британски говеда един ТУ - 160 и цяла Британия ще плувне в лайна ! Само като видите външния им министър Джонсън ще разберете , че са го пуснали от най - близката лудница !
то и Хитлер така им пращаше разни самолети пък ги сваляха доста успешно, какво мислиш ще се случи с този СУ160? Най много фда го приводнят :)))
рубла КАПУТ РЕД Е НА путю СКОРО МНОГО СКОРО ВРЕМЕТО МУ ИЗТИЧА
ТРЪГНАЛИ ПИЯНИЦИТЕ ДА ПЛАШАТ ВЕЛИКА АНГЛИЯ хохохохохохохохохохохо И КАКВО СТАНА ИЗБЯГАХА НАСРАНИ хохохохохохохохохохохохохохохо
ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо
ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо
ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо
а за нова година - евтин джин и измислени руски заплахи за да не се бунтува народа от мизерия
ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо
НЕНОРМАЛНО Е ДА ТЕРОРИЗИРАШ ПОДАННИЦИТЕ СИ С ИЗМИСЛЕНИ РУСКИ ЗАПЛАХИ КОГАТО ИМАШ МИНИСТЪР РУСОФИЛ.
ИЗБЯГАХА ПИЯНАТА руска СГАН НАСРАХА СЕ хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохо
АНГЛИЙСКИ ПРОВОКАТОРИ