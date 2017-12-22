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Андрей Райчев: България е отличникът на Европа

22.12.2017 | 19:58
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За първи път САЩ и Европа имат едно и също мнение за Балканите. Ние сме чувствителна зона. За САЩ този район стана границата. Американците свикнаха, че нашата зона трябва да е добре и така България се оказа в добра позиция. Не сме много проблемни, както съседите ни и се оказахме „добрите момчета“. Ние сме отличника на Европа. Бойко Борисов постигна за България и за своята власт много. Той премахна Лютви Местан, което беше много важно. България е добре, почти сме на максимума от това, на което сме способни. Единственият ни проблем е корупцията. Това заяви социологът Андрей Райчев  в дебат с анализатора Михаил Константинов в студиото на "Още от деня" по БНТ. 

"В БСП действително има буря, но тя е по върховете. Виждам смяна на поколение там, както и страшен вопъл от старото поколение. БСП се превърна в нещо силно, но това не значи алтернатива. Формулата БСП и ДПС подлежи на много лесно атакуване и разпад. По друг начин трябва да изглежда коалицията им. Ахмед Доган ще подкрепи Корнелия Нинова. Но самият той каза, че скоро време няма да бутне управляващите", каза Райчев за опозицията.

"Европредседателството е добър повод за решаването на няколко проблема касаещи България. Първият е по темата за Западните Балкани, а вторият в за Шенген. Обстановката в страната се успокои покрай Европредседтелството. За първи път има оптимизъм в българското съзнание", заяви Константинов по темата за българското председателство на ЕС.

"Вижда се как позицията на БСП спадна, с бъдещия вот на недоверие те ще влошат положението си. БСП все още имат нерешен проблем за лидерството, за това и има такова разцепление. На депутатите от партията им е необходимо участие във властта, защото не им стигат парите. Там са много „гладни“. Нинова има личен приватизаторски проблем. Другият проблем на партията е отношението им към Русия. БСП е страшно зле и в местната власт, нямат нито един кмет на голям град", коментира Константинов случващото се при социалистите.

Корнелия Нинова ГЕРБ Бойко Борисов БСП Андрей Райчев Михаил Константинов социолог
32
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Коментари
Коментари (34)
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(гост)
31 отговор
24.12.2017 | 13:56

TOZI ZA6TO GO DAVETE - PALEN ABSURD

Рейтинг:
 
0
(гост)
30 отговор
24.12.2017 | 16:27

ДА ИЗЧИСТЯ НА МАЙКА ТИ АСПУХА ИДИОТЧЕ !!!!

Рейтинг:
 
0
Попи (гост)
29 отговор
24.12.2017 | 13:43

Колежката под масата винаги с отличен

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ руска КОЧИНА (гост)
28 отговор
24.12.2017 | 13:41

РЕВЕТЕ РЕВЕТЕ ПЕДАЛИ ПРОДАЖНИ рубладжии БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА НИКОГА руска КОЧИНА хохохохохохохохохохохохохохоххохохохохо

Рейтинг:
 
3
ХОХО (гост)
отговор
24.12.2017 | 09:22

АБЕ ТИ СИ ГОЛЯМ ПЕДА.Л ВЕ ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ руска КОЧИНА (гост)
27 отговор
24.12.2017 | 13:41

РЕВЕТЕ РЕВЕТЕ ПЕДАЛИ ПРОДАЖНИ рубладжии БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА НИКОГА руска КОЧИНА хохохохохохохохохохохохохохоххохохохохо

Рейтинг:
 
4
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ руска КОЧИНА (гост)
26 отговор
24.12.2017 | 13:41

РЕВЕТЕ РЕВЕТЕ ПЕДАЛИ ПРОДАЖНИ рубладжии БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА НИКОГА руска КОЧИНА хохохохохохохохохохохохохохоххохохохохо

Рейтинг:
 
3
(гост)
25 отговор
24.12.2017 | 09:22

АБЕ ПОМИЯР, НАИСТИНА СМЕ ПЪРВЕНЦИ . ПО НАЙ СЛАБА ИКОНОМИКА,НАЙ ЛОШО ОБРАЗОВАНИЕ,НАЙ ЛОША НО ЗА СМЕТКА НА ТОВА НАЙ СКЪПА МЕДИЦИНА.НАЙ СЛАБА АРМИЯ,АКО ИЗОБЩО МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ,ЧЕ ИМАМЕ АРМИЯ.НАЙ БЪРЗО ИЗЧЕЗВАЩИЯ НАРОД. НАЙ СЛАБА ПОЛИЦИЯ, И ОБЩО ВЗЕТО ВЪВ ВСЯКА СФЕРА НАЙ САМО,ЧЕ СЛ

Рейтинг:
 
2
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ руска КОЧИНА (гост)
24 отговор
24.12.2017 | 13:41

БЪЛГАРИНА НЕ Е ОНЯ КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН ПРЕЗ комунизма КОЙТО КАРАШЕ руска БРАКМА москвич И заска И БЕШЕ ЗАТВОРНИК ВЪВ СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА СЕГА БЪЛГАРИНА Е БОГАТ КАРА МЕРЦЕДЕС РАБОТИ НА ЗАПАД И Е СВОБОДЕН ЧОВЕК

Рейтинг:
 
6
В А Ж Н О (гост)
отговор
24.12.2017 | 09:24

ТРОЛА НА ГРОБ

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ руска КОЧИНА (гост)
23 отговор
24.12.2017 | 13:41

БЪЛГАРИНА НЕ Е ОНЯ КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН ПРЕЗ комунизма КОЙТО КАРАШЕ руска БРАКМА москвич И заска И БЕШЕ ЗАТВОРНИК ВЪВ СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА СЕГА БЪЛГАРИНА Е БОГАТ КАРА МЕРЦЕДЕС РАБОТИ НА ЗАПАД И Е СВОБОДЕН ЧОВЕК

Рейтинг:
 
6
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ руска КОЧИНА (гост)
22 отговор
24.12.2017 | 13:41

БЪЛГАРИНА НЕ Е ОНЯ КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН ПРЕЗ комунизма КОЙТО КАРАШЕ руска БРАКМА москвич И заска И БЕШЕ ЗАТВОРНИК ВЪВ СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА СЕГА БЪЛГАРИНА Е БОГАТ КАРА МЕРЦЕДЕС РАБОТИ НА ЗАПАД И Е СВОБОДЕН ЧОВЕК

Рейтинг:
 
6
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ руска КОЧИНА (гост)
21 отговор
24.12.2017 | 09:22

БЪЛГАРИНА НЕ Е ОНЯ КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН ПРЕЗ комунизма КОЙТО КАРАШЕ руска БРАКМА москвич И заска И БЕШЕ ЗАТВОРНИК ВЪВ СОБСТВЕНАТА СИ ДЪРЖАВА СЕГА БЪЛГАРИНА Е БОГАТ КАРА МЕРЦЕДЕС РАБОТИ НА ЗАПАД И Е СВОБОДЕН ЧОВЕК

Рейтинг:
 
5
ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ОТ комунисти И рубладжий !!!! (гост)
20 отговор
24.12.2017 | 09:22

комунист ЛИ Е ТОЙ Е ИЗРОД САТАНА ВАМИР комуниста СЕ УБИВА СЪС ДЪРВЕН КОЛ ВЪВ СЪРЦЕТО

Рейтинг:
 
6
ЕЙ ТРОЛ (гост)
отговор
24.12.2017 | 09:26

АМИ УБИЙ СИ ЛИДЕРА ББ ТОЙ Е КОМУНИСТ БОЯДЖИЯ

Рейтинг:
 
0
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