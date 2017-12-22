Андрей Райчев: България е отличникът на Европа

За първи път САЩ и Европа имат едно и също мнение за Балканите. Ние сме чувствителна зона. За САЩ този район стана границата. Американците свикнаха, че нашата зона трябва да е добре и така България се оказа в добра позиция. Не сме много проблемни, както съседите ни и се оказахме „добрите момчета“. Ние сме отличника на Европа. Бойко Борисов постигна за България и за своята власт много. Той премахна Лютви Местан, което беше много важно. България е добре, почти сме на максимума от това, на което сме способни. Единственият ни проблем е корупцията. Това заяви социологът Андрей Райчев в дебат с анализатора Михаил Константинов в студиото на "Още от деня" по БНТ.

"В БСП действително има буря, но тя е по върховете. Виждам смяна на поколение там, както и страшен вопъл от старото поколение. БСП се превърна в нещо силно, но това не значи алтернатива. Формулата БСП и ДПС подлежи на много лесно атакуване и разпад. По друг начин трябва да изглежда коалицията им. Ахмед Доган ще подкрепи Корнелия Нинова. Но самият той каза, че скоро време няма да бутне управляващите", каза Райчев за опозицията.

"Европредседателството е добър повод за решаването на няколко проблема касаещи България. Първият е по темата за Западните Балкани, а вторият в за Шенген. Обстановката в страната се успокои покрай Европредседтелството. За първи път има оптимизъм в българското съзнание", заяви Константинов по темата за българското председателство на ЕС.

"Вижда се как позицията на БСП спадна, с бъдещия вот на недоверие те ще влошат положението си. БСП все още имат нерешен проблем за лидерството, за това и има такова разцепление. На депутатите от партията им е необходимо участие във властта, защото не им стигат парите. Там са много „гладни“. Нинова има личен приватизаторски проблем. Другият проблем на партията е отношението им към Русия. БСП е страшно зле и в местната власт, нямат нито един кмет на голям град", коментира Константинов случващото се при социалистите.